Hivatalosan is véget érhet a hollywoodi színészsztrájk

A színészcéh közlése szerint a szerződésről szavazó tagok 78 százaléka támogatta a Netflixszel, Disneyvel és a filmes és televíziós producerek szövetségének (AMPTP) más tagjaival kötött megállapodást.

A színészcéh szavazati joggal rendelkező tagjainak 38 százaléka adta le voksát – számolt be róla az X-en a SAG-AFTRA, ami 160 ezer színészt és médiában dolgozó más szakembert képvisel.

Today we close out one of the most important chapters in recent entertainment industry history. The 2023 TV/Theatrical Contracts have officially been ratified by SAG-AFTRA members by a vote of 78.33% to 21.67% with a turnout of 38.15%. (1/8) pic.twitter.com/nYg38AkmGA