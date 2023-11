Kern András először el sem hitte Woody Allen üzenetét, most válaszolt neki - videó

Az Infostart is beszámolt róla korábban, hogy Woody Allen Oscar-díjas színész, rendező videóüzenettel köszöntötte Kern András Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt annak apropóján, hogy nemrég volt 40 éves évfordulója a Játszd újra, Sam! című, Woody Allen műve alapján készült színdarabnak, amely azóta is a színpadon van, és ugyanúgy Kern András a főszereplő.

A hollywoodi legenda akkor gratulált magyar kollégájának, és azt kívánta, hogy 20, 40 vagy akár még 60 éven át folytassa ezt a munkát.

Kern András most a Tények Plusznak adott interjút mindezekkel kapcsolatban - írta meg a HVG. A színművész szerint a gesztus nagyon megható volt, szép és felemelő. Nagyon nagy dolognak tartja, hogy egy ilyen nívós színész, rendező, író üzent neki.

Először azt hitte, csak egy összevágott videóról van szó, amit az egyik filmjéből emeltek ki és újraszinkronizálták.

Ám végül megtudta, hogy az üzenet valódi, és neki szól. Azért is tartja nagy dolognak, mert amennyire ő tudja, Woody Allen nem az a haverkodós típus.

Kern András egyúttal válaszolt is amerikai kollégájának: „Meg voltam hatódva és még sokan. Ez egy kicsi ország, most mindenki napokig erről beszél majd, mert nagyon sokan imádnak ám téged itt. Úgyhogy nagyon köszönöm ismét." Viszont kívánta a 20, 40 vagy akár 60 éves folytatást, így neki is lesz még bőven dolga vele.

Végezetül a Casablancából sokak által ismert idézettel zárta üzenetét: "I think this is the beginning of a beautiful friendship".



A Tények Plusz Kern Andrással készült interjúját itt tekintheti meg: