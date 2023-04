Húsvétvasárnap - "Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették"

Bár sokan azt hihetik, a karácsony, Krisztus születése a legnagyobb keresztény ünnep, de van, amelyik minden más ünnep fölött áll, ez pedig nem más, mint Krisztus feltámadása, vagyis a húsvét.

Húsvéttal véget ér a negyven napos böjti időszak, véget ér a nagyhét. A feltámadás - János evangéliuma, 20. fejezet A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: "Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették." Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból.

Ma már az emberek életviteléhez igazodva sok helyen a vasárnapi szentmisén tartják a feltámadási körmenetet a templomok környékén, a lakóházak között.

A körmenet végén a templomkapuból szentségi áldás történik a hívek felé, a szentmise a pápai és a magyar himnusz eléneklésével zárul.

