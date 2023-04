Ezt a Beatles-koncertet még soha nem hallhatta

A könnyűzene egyik legnagyobb hatású együttesének első ismert angliai koncertfelvételét az akkor 15 éves John Bloomfield készítette 1963-ban a buckinghamshire-i Stowe középiskolában, amikor a zenekar koncertet adott az iskola színháztermében - írta kedden a BBC online kiadása.

A mindeddig soha be nem mutatott felvételre a középiskolai koncert évfordulójára készített műsor különkiadásában derült fény, amikor a már a hetvenes éveiben járó Bloomfield a BBC műsorában elárulta, hogy annak idején a Beatles teljes fellépését rögzítette.

A zenekart Bloomfield egyik iskolatársa, David Moores foglalta le egy levélben, amit Brien Epstein menedzsernek küldött. A menedzser felismerte, hogy a levélíró Moores családja befolyásos liverpooli família, ezért beleegyezett, hogy 100 fontért eljönnek fellépni. Az összeget Moores a diáktársainak értékesített jegyekből tudta kifizetni.

A beszámolók szerint a középiskolai koncert nagyon különleges volt, szinte kizárólag férfiakból állt a közönség és a tömeg éljenzése, hangja nem nyomta el a zenekart a felvételen. A szakértők szerint a koncert a Beatles korai, feszes tempójú fellépéseit idézi, amely a John Lennon-Paul McCartney páros dalszerzői korszakának kezdetét is jelenti. A középiskolai fellépés előtt alig két héttel jelent meg a Beatles első albuma, melynek címadó dalát a Please, Please Me-t is eljátszotta az együttes a koncerten.

Mark Lewisohn, az egyik legtekintélyesebb angol Beatles-történész szerint a felvétel gyakorlatilag a semmiből bukkant elő és azért is fantasztikus, mert az együttest a világhírnév felé vezető út elején hallhatjuk rajta.

A rádióműsorból kiderült, hogy a Beatles késve érkezett a középiskolai koncertre, de az egy órás fellépés alatt több mint 22 számot játszott el. A koncertfelvételen az is hallható, ahogy a zenekartól a középiskolások a két héttel azelőtt megjelent albumról bekiabálva kérnek számokat.

"A koncert nagy hatással volt rám, úgy is mondhatnám, hogy abban a pillanatban váltam felnőtté. Túlzásnak hangozhat, de egy másik bolygóról való élményben volt részem. A közönség soraiban volt néhány lány is, és amikor sikoltozni kezdtek jöttünk rá, hogy

a Beatlemania kellős közepén vagyunk.

Egy addig soha nem tapasztalt élményben volt részünk" - mondta a felvételt készítő Bloomfield.

A középiskolai fellépés után a Beatles megvacsorázott az iskolai büfében, és még Bloomfield puritán kollégiumi szobáját is megnézték.

Nyitókép: MTI/EPA/Etienne Laurent