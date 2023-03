Súlyos döntést hozott a Libri

A díjak odaítélése helyett 2023-tól a Libri-Bookline gazdasági erőforrásait olyan olvasásnépszerűsítő programokra összpontosítja, amelyek közelebb hozzák az olvasást a szélesebb közönséghez, és amelyek a kortárs irodalom mellett más műfajokkal is megismertetik a kultúra iránt érdeklődőket. Többek között ara is fel akarják hívni a figyelmet, hogy az olvasás a pillanatnyi élményen túl a mentális egészség megőrzéséhez is hozzájárul – közölte a társaság.

A Libri irodalmi díjakat az előző év legjobb magyar szépirodalmi könyvei érdemelték ki. A hétéves fennállása Libri-díjat nyert: Rakovszky Zsuzsa, Jászberényi Sándor, Tompa Andrea, Szvoren Edina, Láng Zsolt, Bereményi Géza, Krasznahorkai László. Minden évben közönségdíjat is kiosztottak, ezeket Bartis Attila, Kepes András, Bödőcs Tibor, Krusovszky Dénes és Grecsó Krisztián nyerte, Bödőcs és Grecsó kétszer is megkapta a közönség elismerését – írja a hvg.hu.

Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán