Talán megvan az új James Bond

A Nincs idő meghalni tavalyi bemutatásakor már ismert volt, hogy ez az utolsó film, amelyben Daniel Craig alakítja James Bondot. Azóta spekulál mindenki azon, vajon ki lép majd a helyébe. Az utóbbi hetekben minden jel arra mutat, hogy Aaron Taylor-Johnson lesz az új titkosügynök.

A 32 éves színészt a HA/VER-ből vagy a Bosszúállók: Ultron korából is ismerhetik a moziba járók. a The Sun információ szerint már próbafelvételen is kipróbálta magát Bondként, a producerek pedig odavoltak érte - írja a Euronews.

A celebpletykákban bennfentes Deuxmoi nevet viselő Instagram-fiók már készpénzként kezeli, hogy Taylor-Johnson az új Bond.

"Aaron Taylor-Johnson a következő Bond. Egy rövid trailerben,

2023 márciusában vagy áprilisban mutatja majd be Bond híres mozdulatát

a filmek főcíméből - ezzel jelentik majd be személyét mint az új James Bondot" - írták korábban.

A Euronews saját nyomozása szerint valóban csinált képernyőtesztet a színész, és tényleg nagyon tetszett a producereknek teljesítménye. Amennyiben mellette döntenek, annak a reménynek, miszerint egy színes bőrű Bond hozhat izgalmat a franchise-ba, lőttek. Aaron Taylor-Johnson a Locarno Filmfesztiválon 2022. augusztus 3-án, Svájcban. (Jacopo M. Raule/Getty Images)

A korábban esélyesnek nevezett színészek közt ott volt Henry Cavill, Richard Madden, James Norton, Regé Jean-Page, Chiwetel Ejiofor és Idris Elba, a rajongók kedvence. Az 50 éves Elbáról már kiderült, hogy kiszállt a versenyből - ahogyan arra Barbara Broccoli producer rámutatott, Bondnak lenni 10-12 éves elkötelezettséget jelent, és ez Craig számára sem volt mindig könnyű, így érthető, ha valaki úgy dönt, nem akarja ezt a terhet.

Elba saját maga is arról beszélt, nem gondolja, hogy Bond lesz belőle.

"Amikor a tükörbe nézek, nem James Bondot látom"

- mondta.

A stúdió ugyanakkor biztosan nem fog erről beszélni a nagy bejelentésig: jövőre ugyanakkor végre kiderül majd, ki az új Bond.

