Meghalt Kirstie Alley

A hírt gyermekei osztották meg, kiemelve, hogy anyjuknál a közelmúltban diagnosztizáltak rákos megbetegedést - írta az Origo.

A színésznőt halálakor a legszűkebb családja vette körül.

„Hálásak vagyunk a Moffitt Cancer Center hihetetlen orvosokból és nővérekből álló csapatának az ellátásért. Édesanyánk életkedve és szenvedélye, örökkévaló alkotási öröme páratlan volt, és arra késztetett bennünket, hogy a lehető legteljesebb életet úgy éljük, ahogy ő tette" - írták a színésznő gyerekei.

Alley volt férje, Parker Stevenson színész a következőket írta: „Nagyon hálás vagyok az együtt töltött évekért, valamint a két hihetetlenül gyönyörű gyermekért és unokáinkért. Hiányozni fogsz."

John Travolta, Alley barátja és a Nicsak, ki beszél! című filmek sztárja szintén tiszteletét fejezte ki. „Kirstie volt az egyik legkülönlegesebb kapcsolatom. Szeretlek, Kirstie" – írta. – Tudom, hogy még látjuk egymást.

Kirstie Alley a '90-es években nyolc Emmy-jelölést is összegyűjtött, ezeket közül kettőt váltott díjra. 1991-ben, a Cheersben nyújtott alakításáért nyerte el a díjat, 1994-ben a pedig a David anyja című tévéfilm főszerepéért járó Emmy-díjat is bezsebelte. Golden Globe-ra hatszor jelölték, 1991-ben nyerte meg a díjat a Cheersért - idézte fel a Telex. 1989-ben főszerepet kapott a Nicsak, ki beszél! című filmben John Travolta oldalán, akivel az 1990-es és az 1993-as folytatásokban is együtt szerepeltek.

A 2000-es években sorozatokban és valóságshow-műsorokban játszott, és többször próbált lefogyni, mert úgy vélte, súlya miatt fordult el tőle a filmes világ.

Nyitókép: Cindy Ord/Getty Images