Tényleg! Miért csak komolyzenét tanítanak az iskolában?

A Könnyű zenét vinni az iskolákba? című rendezvény négy panelbeszélgetésen próbálja körüljárni a könnyűzene és a közoktatás kapcsolatát és lehetőségeit a BMC könyvtárában - közölték a szervezők az MTI-vel.

A mai iskolás generáció zenehallgatási szokásait, a Nemzeti Alaptanterv által kínált lehetőségeket, a rendhagyó énekórák témáját, valamint a könnyűzenében rejlő további lehetőségeket megvitató fórum a tavaly ősszel rendezett, Mindenki zenéljen! című konferencia folytatása. Utóbbi során több előadásban mutattak rá arra, hogy miközben a diákság a legnagyobb zenefogyasztó, alacsony és esetleges a popzene jelenléte az iskolákban.

A 2021-es tanácskozás előadói felhívták a figyelmet arra, hogy a zenét tanulók jobban teljesítenek matematikából, idegennyelvekből, együttműködőbbek, szociálisan érzékenyebbek, sőt a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását is segítheti az iskolai zenehasználat.

"Továbbra is kérdés azonban, mit lehetne tenni azért, hogy a jelenleginél több könnyűzene jusson az iskolákba, az órákra és a diákok szervezett szabadidős programjaiba vagy éppen a közművelődés 12-25 éves korosztály által használt intézményeibe.

Távlati cél, hogy a könnyűzene legalább úgy és annyira legyen jelen a közoktatásban és a közművelődésben, mint a képzőművészet, a komolyzene, a sport vagy a népzene"

- szerepel a közleményben.

Az október 18-i rendezvényen A zene az kell? című beszélgetés az ifjúság és a könnyűzene kapcsolatát tárgyalja, bemutatva a ProArt zenefogyasztási trendeket vizsgáló kutatásait. A második panel - Itt állunk a kapui előtt - a NAT által teremtett keretek és a zene, a könnyűzene iskolai megjelenésének lehetőségeiről, szabályairól, buktatóiról és kiskapuiról szól. A harmadikat - címe: Kint is vagyok, bent is vagyok? - az új technológiáknak a fiatalok zenefogyasztására gyakorolt befolyását is körbejárja, végül a Zene nélkül mit ér? című panelbeszélgetés a könnyűzene iskolán kívüli alkalmazási lehetőségeit tárgyalja a különböző zeneterápiáktól kezdve a hangszeres csapatépítésekig.

Az NKA Hangfoglaló Program támogatásával megvalósuló fórumot élőben közvetítik a Hangőr Egyesület közösségi felületein. A panelbeszélgetések hamarosan visszanézhetők lesznek a poptanitas.blog felületen is.

Nyitókép: youtube