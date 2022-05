Ilyen lett a városligeti új Néprajzi Múzeum – galéria, videó légi felvételekkel

Jelentős pillanat a mai, mert nagy nemzeti gyűjtemény számára új múzeumépület legutóbb a Szépművészeti Múzeummal jött létre Magyarországon – mondta el a Néprajzi Múzeum új otthonának sajtóbejárásán a Liget Budapest projekt – amelynek keretében épült a múzeum – miniszteri biztosa.

Baán László emlékeztetett arra, hogy Ferencz Marcel, az épület tervezője világsztár tervezők munkáit utasította maga mögé a házra kiírt, anonim, nemzetközi tervpályázaton.

Az InfoRádióban elmondta: történelmi jelentőségű a megnyitó, mert Budapesten nemzeti közgyűjtemény számára új épület utoljára 1906-ban nyílt, ez a Szépművészeti Múzeum új épülete volt. A Néprajzi Múzeum 150 éves idén, és eddig 6-7 épületben is megfordult már, de ez a mostani az első, amely az intézmény igényei szerint épült, ráadásul nagyszerű technikai és építészeti színvonalon. Ez tehát az első igazi otthona.

A Néprajzi Múzeum épülete sok szempontból zseniális: a Liget történelmi kapu funkcióját állítja vissza a Városligeti fasor torkolatánál a két, egymásba futó, zöld domboldallal, ráadásul

az épület tömegének nagy része a föld alatt rejtőzik

– jegyezte meg. Baán László szerint az európai néprajzi gyűjtemények között is kiemelkedő minőségű intézmény jött létre.

A ház mellett mintegy 10 ezer négyzetméteren megújult a park, a Dózsa György út mentén pedig új promenád létesült. A Városliget tehát nem vesztette el park jellegét, zöldfelületen nem zajlott építkezés, és ez igaz lesz a projekt folytatására is – szögezte le Baán László.

Beszélt arról is, hogy mint a Magyar Zene Háza példája is mutatja – melynek az átadása óta eltelt négy hónap alatt több mint 200 ezer látogatója volt –, vonzza a látogatókat a különleges épület és a kiállítás is, ez pedig minden bizonnyal így lesz a most átadott épület esetében.

A külföldiek számára pedig maga a Liget projekt összessége lehet vonzerő.

"Olyan, különleges, európában komplexitását tekintve egyedülálló kulturális negyed van kialakulóban, amely a régi és új elemekkel már most nagy kulturális gazdagságot kínála a látogatóknak. Ám ahhoz, hogy igazi nemzetközi vonzerővé váljon a Budapest számára, nélkülözhetetlen az új Nemzeti Galéria megépítése a volt Petőfi Csarnok helyén, mert egy kortárs építésű, világszínvonalú művészeti múzeum nélkül nem lehet beverekedni magunkat az európai élmezőnybe. Ezért is fontos a bejelentésem, hogy

a kormány folytatja és teljeskörűen megvalósítja a Liget projektet.

Így tehát a fejlesztés nemcsak kulturális értéket teremt az országnak, hanem gazdasági hasznot is hoz." A Néprajzi Múzeum új épületének részlete Budapesten, a Városligetben 2022. május 23-án. A Liget Budapest projektnek köszönhetően világszínvonalú új otthont kapott a Néprajzi Múzeum. MTI/Balogh Zoltán

Gyorgyevics Benedek, a beruházó Városliget Zrt. vezérigazgatója felidézte, hogy a múzeum és a promenád helyén néhány éve még közel csaknem autó parkolt, most pedig a Liget Budapest projekt sokadik eredménye valósult meg.

Ferencz Marcel építész a tervezési koncepcióról szólva elmondta, hogy

a házat a természetbe ágyazva képzelte el, a kiállítóterek ezért a föld alá kerültek, a felszínen pedig csak a legszükségesebb elemek maradtak.

A Hősök tere felől emelkedő szárnyban kaptak helyet a vendégfogadó funkciók, a szemközti oldalon a munkatársak irodái, mindkét épületszárny tetején pedig tetőkert zöldell – közölte az építész. Kiállító tér a Néprajzi Múzeum új épületében Budapesten, a Városligetben 2022. május 23-án. A Liget Budapest projektnek köszönhetően világszínvonalú új otthont kapott a Néprajzi Múzeum. MTI/Balogh Zoltán

Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója emlékeztetett arra, hogy a gyűjtemény az elmúlt 150 évben hetedik otthonába költözött, de ez az első épülete, amelyet saját céljaira terveztek.

"Ennek az eredménye érződik ezen a házon: mindent tudtunk, amit nem akarunk, és azt is, amit igen" – fogalmazott. Előző, Kossuth téri otthonához képest megháromszorozódott a múzeum kiállítótereinek összterülete, ráadásul térszint alatt energiahatékonyan lehet megoldani a klimatizálást és a műtárgyvédelmet.

A megnyitással egyidőben már három tárlatot kínálnak a látgatóknak - mondta el az InfoRádióban a szakember.

Ingyenesen megtekinthető, keresztülsétálva a hosszú főlépcsőkön, a lépcsők mentén kétszer 40 méter hosszan kialakított, 4000 darab kerámiát bemutató kerámiatér, ami egy állandó kiállítás lesz a fogadótérben.

Megnyílt a Zoom című állandó tárlat, ami egy 500 négyzetméteres kiállítás és a címével összhangban egy nézőpontváltással tárgyalja a néprajzi tárgyakat. "Egészen meghökkentő vizuális élményeket is kínál a látogatóknak. Ebben a tárlatban nem szerepelnek feliratok, elsősorban az esztétikai hatást szeretnénk gyakorolni, de amennyiben valaki kíváncsi, hogy amit lát, az pontosan micsoda, hol és mikor készítették, kik használták, akkor ehhez az információhoz hozzájut a kihelyezett QR-kódok segítségével. Ezek okostelefonnal, vagy a kiállítótérben elérhető, távcsőhöz hasonló eszközzel olvashatók le." Ebben az egységben kaptak helyet olyan különleges, nagyméretű tárgyak is, mint egy 19. századi balatoni bödönhajó vagy a legrégebbi fennmaradt székelykapu keresztgerendája 1673-ból.

A harmadik egy időszaki kiállítás, ami a Megérkeztünk címet viseli. Az 1000 négyzetméteres tárlat keresztmetszetet kínál a múzeum gyűjteményeiből, 20 témába rendezve. "Az elmúlt 15 évben 30 munkatársunk kutatásait felhasználva válogattul ki ezeket a tárgyakat. Itt bőségesen olvashatóak magyar és angol nyelven tárgyfeliratok és magyarázó szövegek, valamint készültek animációk, kisfilmek. Itt látható a nemzetközi gyűjtemény válogatott tárgyai mellett a magyar népművészetet és a Kárpát-medencei kultúrát bemutató tárgyak válogatása is", mások mellett szamurájpáncél, szász szekrény, bajai dobóháló, modern gördeszkás cipő vagy egy 19. századi szicíliai carretto (kordé), amelyek nagyrészt először szerepelnek kiállításon.

A kiállítóterek mellett, a korszerű ismeretátadás helyszíneként nyílik meg a MÉTA múzeumpedagógiai tér, de az épületben helyet kapott kutatóterem, könyvtár, vetítő, előadóterem, közösségi irodatér is. A közönség kiszolgálása is sokkal magasabb színvonalon lesz lehetséges, hiszen többek között étterem, büfé, kávézó, múzeumshop, könyvesbolt és három jegypénztár is várja a látogatókat – közölte Kemecsi Lajos.

Galéria az épületről:

Mint a múzeum munkatársai elmondták, a már hétfőtől látható, Zoom című egység a jövőben megnyíló, nagy állandó kiállítás kísérőtárlata lesz, melynek célja, hogy újszerű rálátást adjon a gyűjtemény tárgyaira.

Az épületet a hétvégén megtekintő, az átadáson felszólaló Orbán Viktor miniszterelnök videót posztolt Facebook-oldalán a Néprajzi Múzeum építéséről:

A földszinten kapott helyet a Városliget új látogatóközpontja, benne egy, a száz évvel ezelőtti Budapest városmagját bemutató, 55 négyzetméteres, több mint 6000 épületből álló, léptékarányos városmakettel.

A Néprajzi Múzeum az első héten hosszított nyitvatartással várja a látogatókat.

