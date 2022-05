Ukrajna nyerte az Euróvíziót, Volodimir Zelenszkij Mariupolban látná vendégül az eseményt

Bejött a papírforma az idei Eurovízión, az előzetesen toronymagas esélyesnek tartott ukránok nyerték meg az idei dalfesztivált. A nemzeti zsűrik szavazása után némi meglepetésre az Egyesült Királyság állt az első helyen 283 ponttal, mögöttük Svédország állt 258 ponttal és Spanyolország 231-gyel. Az ukránok a negyedik helyen végeztek 192 ponttal, úgyhogy nem voltak vészesen lemaradva, a pontok másik felét ugyanis a közönségszavazás adta, az ukránok pedig főként itt támaszkodhattak az összeurópai támogatásra. Ez pedig végül be is jött, 439 pontot kaptak a közönségtől, amivel bőven 600 pont fölé mentek, és az izgalmak után végül simán húzták be a győzelmet – írja a Telex.

A 2022-es Eurovízión eredetileg 41 ország indult, ám Oroszországot februárban Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziója miatt kizárták. Végül az ukrán Kalush Orchestrával együtt 25 produkció jutott a döntőbe.

A torinói döntő:

A győztes ukrán előadás:

A banda tagjai nem nagyon tudtak együtt próbálni, és csak külön engedéllyel utazhattak csak külföldre, hiszen a háborús helyzet miatt Ukrajna nem engedi a harcra fogható ukrán férfiaknak, hogy elhagyják az országot. Az egyik tag egyébként ennek ellenére otthon maradt, a fronton teljesít katonai szolgálatot – emlékeztet a lap. A torinói döntőben az előadásuk után Oleh Psziuk énekes azt mondta: „Kérlek, segítsetek Ukrajnának, Mariupolnak. Segítsetek az Azovsztalnak most.”

A döntő előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Facebook-videóban kampányolt az ukrán induló mellett, és természetesen aztán a győzelemről is megemlékezett a közösségi oldalán. Itt azt írja, hogy jövőre, a történelemben harmadszor Ukrajna lesz a vetélkedés házigazdája, és egyszer majd a szabad, békés és újjáépített Mariupolban fogják vendégül látni az eseményt.

Nyitókép: Stefania D'Alessandro/Getty Images