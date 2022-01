Ismeretlen dalok is előkerülnek Cseh Tamás hagyatékából

Több mint 5400 tételből áll a 2009-ben elhunyt Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző-énekes, Cseh Tamás hagyatéka. A gyűjteményt 135 millió forintért vásárolta meg a Petőfi Irodalmi Múzeum. Szemerei Péter, a Cseh Tamás Archívum vezetője érdeklődésünkre elmondta, a gyűjtemény 12 nagy csoportra osztható, vannak köztük hanganyagok, kéziratok, levelek, fényképek, forgatókönyvek, könyvgyűjtemény, személyes tárgyak, VHS-kazetták.

"Az egész hagyaték nagyon értékes a számunkra, hiszen 2020 óta a Cseh Tamás Archívum a PIM szervezeti egységeként működik, és ilyen módon a legjobb helyre kerül a hagyaték" – mondta Szemerei Péter.

Az archívum vezetője a hagyatékból elsőként a hangzóanyagokat emelte ki, mert a 130 orsós és magnókazettán számos olyan felvétel van, ahol Cseh Tamás szerzőtársakkal, Bereményi Gézával, Csengey Dénessel vagy a zenésztársakkal a dalokat írja, vagy korabeli beszélgetések hallhatók, és a kutatók reményei szerint ilyen módon elég

sok ismeretlen vagy kevéssé ismert dal is a felszínre fog kerülni.

A mintegy 800 kézirat között vannak eredeti kéziratok, dalszövegek, a dallisták dokumentumai, de különböző naplók, úti feljegyzések is. Szintén nagy számban kaptak fényképeket, amelyek nemcsak Cseh Tamás életútját, családját, hanem számos jelentős pályatársat is megörökítettek. Emellett a hagyaték része több mint 300 levél kortársakkal, alkotótársakkal, mert Cseh Tamás kiterjedt levelezést folytatott.

Szemerei Péter szerint kuriózumnak számítanak a forgatókönyvek, amelyek Cseh Tamás filmszerepeihez, filmes zeneszerzői tevékenységéhez kapcsolódnak, mert kevesen tudják, hogy több mint húsz filmhez volt valamilyen köze, egyrészt zeneszerzőként, másrészt pedig kisebb-nagyobb szerepeket is játszott.

A hagyaték darabjaival mostantól találkozhatnak majd az érdeklődők is, az archívum honlapján, illetve Facebook-oldalán folyamatosan teszik közzé a hagyatékból, illetve más felajánlásokból származó dokumentumokat, olyan ütemben, ahogy ezeknek a digitalizálása és feldolgozása, kutatása zajlik az archívumban. Emellett különböző rendezvényeken is megjelennek majd egyes részei, legközelebb január 22-én, Cseh Tamás születésnapja alkalmából a Kolibri Színházban, ahol különleges felvételeket is láthatnak majd a nézők a zenei műsor mellett.

Nyitókép: WikiPédia