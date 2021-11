A török államalapító megsértésével vádolják a Nobel-díjas Orhan Pamukot

A modern Törökország megalapítójával szembeni tiszteletlenség és a török zászló nevetségessé tétele a vád a Nobel-díjas szerzővel szemben a The Guardian cikke szerint: Orhan Pamuk tagadja az ellen felhozottakat.

Legújabb regénye az 1900-as években egy fiktív ottomán szigeten játszódik, bubópestisjárvány idején. A szerzőt először azzal vádolta meg egy ügyvéd tavasszal, hogy gyűlöletre és ellenségeskedésre buzdít, mivel a műben Musztafa Kemál Atatürköt sértegeti és gúnyt űz Törökország zászlajából. Egy isztambuli bíróság akkor úgy döntött, hogy bizonyítékok hiányában nem viszi tovább a keresetet, de az ügyet benyújtó ügyvéd, Tarcan Ülük fellebbezett a döntés ellen, így a vizsgálatot most újraindították.

Nem az első ilyen pere

Hasonló eljárás már korábban is indult Pamuk ellen, miután a kurdokkal és örményekkel szemben elkövetett 1915-ös gyilkosságokat megemlítette egy interjúban. Ezeket a vádakat aztán 2006-ban ejtették, abban az évben, amikor is a szerző Nobel-díjat kapott. Most az 5816-os számú törvény megsértésével vádolják: ennek lényege Atatürk emlékének védelme.

Ha Atatürköt gyalázó tettet követ el egy török, akár három év börtönre is számíthat.

"A pestis éjszakáiban, amelyen öt évig dolgoztam, nincs tiszteletlenség a birodalmak hamvaiból létrejött nemzetállamok hősies alapítói vagy Atatürk iránt. Épp ellenkezőleg, a regényt tisztelettel és csodálattal írtam ezek iránt a szabadelvű és hősies vezetők iránt" – tagadja a vádat az író.

Sokan állnak mellé

Orhan Pamukot a szólásszabadságért világszerte küzdő szervezetek is támogatják.

A Budapest Nagydíjjal kitüntetett Orhan Pamuk Nobel-díjas török író, díszvendég (k) a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Millenárison 2017. április 20-án. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

"Orhan Pamuk Törökország nemzeti kincse, olyan irodalmi érték, akinek szavai világszerte visszhangoznak, és akit ekként kellene ünnepelni, mégis ismét célkeresztbe került írásai miatt. A török hatóságok már többször alkalmazták a rágalmazási büntetőjogi törvényeket, hogy elhallgattassák azokat, akik fel merik emelni a szavukat bármi ellen, és ez az eset sem kivétel" – mondta Burhan Sönmez, a PEN International elnöke.

"Az alaptalan vádakat a bíróság egyszer már elutasította. A nyomozás újraindítása a bizonyítékok hiánya és az eredeti bírósági döntés ellenére, rámutat az írók elleni általános elnyomásra Törökországban, és azt mutatja, hogy a jogrendszer lehetővé teszi a szabad véleménynyilvánítás és a kreativitás megdöbbentő, autoriter korlátozását" – tette hozzá Karin Deutsch Karlekar, a PEN America szabad véleménynyilvánítással is foglalkozó programjainak igazgatója.

Sok írót hallgattat el Törökország

Csak tavaly legalább 25 írót börtönöztek be Törökországban: ez a harmadik legmagasabb szám világszerte.

Az íróknak rengeteg idejét és erőforrását veszik el a perek,

melyek a félelem és az elnyomás légkörét teremtik meg. Az ilyen, könyveket gyakorlatilag betiltó intézkedések a demokratikus berendezkedést sértik.

"Az a tény – fűzte az esethez Daniel Gorman, az angol PEN igazgatója –, hogy vizsgálat indult, rávilágít a véleménynyilvánítás szabadságának jelentős korlátozására, amellyel az íróknak ma Törökországban szembe kell nézniük. Sürgetjük a török hatóságokat, hogy ejtsék az Orhan Pamuk ellen indított eljárást, és továbbra is kampányolunk a török kormánynak az írók elhallgattatására irányuló folyamatos kísérletei ellen."

