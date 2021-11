Kulcs az életemhez – Kovács Ákos rendhagyó irodalmi estje felolvasással és dedikálással

Juhász Anna irodalmár régóta zajló sorozata a Várkert Irodalom, és most Kovács Ákost is meghívta, aki már húsz éve ír novellákat, és szeptember 29-én jelent meg az első novelláskötete, az Ezt nem lehet megúszni. Amikor véleményeket kért irodalommal foglalkozó emberektől, akkor ismeretlenül megkereste Juhász Annát is, hogy a fülszöveghez, ha van kedve, néhány novella alapján írjon ismertetőt.

"Bevallom, nem számítottam arra, hogy ilyen pozitív reakciót kapok. Azóta találkoztunk már többször, a könyvbemutató napján is beszélgettünk a könyvről, és akkor felmerült, hogy meghív a sorozatába, amit én nagy örömmel fogadtam. Nem is reméltem ilyesmit" – mondta Kovács Ákos.

A sorozatban rendhagyó lesz a Várkert Bazárban ez a november 7-i este, amelynek címe az egyik novellája: Kulcs az életemhez. "Tulajdonképpen arról fogunk beszélgetni, hogy én hogyan jutottam el a prózaírásig. Kedves szerzőimet szeretném magammal vinni, őket megidézni, tőlük felolvasni, és lesz az estének egy színész meglepetésvendége: Papp János. Ő annak a kisjátékfilmnek a főszereplője, amelyet a kötet egyik novellájából írtam és rendeztem" – tette hozzá a zenész-író.

Az este alcíme Arany Jánostól Krúdy Gyuláig Hrabaltól Updike-ig, ők a vendég meghatározó írói különböző korokból, de nemcsak az köti őket össze, hogy mindannyiukat kedveli Kovács Ákos.

"Ezek a nagy mesterek, akiknek a lábnyomába próbálok lépni ezekkel az írásokkal, mind tisztelték és szerették az életet, életigenlés volt abban a prózában is, ami a fájdalmakról vagy a veszteségekről beszélt, és ezt jó eltanulni tőlük, mert a kortárs irodalomban talán egy fokkal kevesebb jelét lehet látni ennek az attitűdnek. Én is az élet szeretetéről szeretnék szólni, arról is igyekszem énekelni, ez persze nem tart vissza attól, hogy lássam életnek a nehezebb vonatkozásait is, de én azt tanultam ezektől a szerzőktől és másoktól is, hogy az élet szent, az élet csoda, és

arról érdemes beszélni, hogy a legsötétebb pillanatokban is meg kell próbálni megkeresni és megtalálni a reményt.

Ezek a szerzők akkor is adtak reményt, amikor talán nekik nem is volt" – emelte ki a vasárnapi irodalmi est vendége.

Ezek a szerzők közvetetten hatottak a novelláira, de formálták a stílusát is. "Megpróbál az ember olvasóként is rájönni arra, hogy mi működteti ezeket a novellákat, és a novellák hogyan működtetik az olvasót, hogyan váltanak ki érzelmeket, és nyilván az ember megpróbálja ezeket az írói eszközöket eltanulni, ellesni. Ezek az én történeteim, az én figuráim, de biztos, hogy azt a látásmódot, ahogy odafordulok a történetekhez, vagy amit kiemelek belőlük, olvasás közben tanultam" – mondta.

Kovács Ákos azt is elárulta, most éppen Hemingway életéről olvas egy életrajzi könyvet, ami annyira izgatja, hogy újra elkezdett bele-beleolvasni Hemingway műveibe. "Nagyon ritka az, hogy ilyen életrajzi mű megérintse az embert. Az az alcíme, hogy Ernest Hemingway utolsó szerelme, egy nagyon kalandos utazás történetét meséli el, életrajzi adatok alapján, szerintem sok fiktív elemmel, de ettől nem kevésbé izgalmas, mint egy Hemingway-regény" – tette hozzá.

