Édesapja nyomdokaiba lép Udvaros Dorottya

A véletlen és a koronavírus-járvány miatti nehéz helyzet is közrejátszik abban, hogy rendezőként is bemutatkozhat Udvaros Dorottya Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő.

"Ha ez nincs és én, ahogy szoktam, próbálok, játszom, előadásaim vannak a Nemzeti Színházban és más színházakban vendégként, és így érkezik a felkérés, akkor valószínűleg azt mondtam volna, hogy én még soha nem rendeztem, nem is szerepel a terveim között, köszönöm szépen a felkérést, de nem" – mondta Udvaros Dorottya az InfoRádióban. Mivel azonban egy rövid őszi periódust leszámítva lassan egy éve nem állhat színpadon, úgy érezte, ha épp most jön egy ilyen felkérés Szabó Ágnestól, a Gózon Gyula Kamaraszínház alapító-igazgatónőjétől, akkor el kell vállalnia.

"Volt bennem egy pici aggodalom, hogy fog nekem menni, de úgy érzem, jól boldogulok.

Most semmi mással nem foglalkozom, semmi máson nem gondolkozom, mint ezen.

Ez tölti ki a nappalaimat, néha az éjszakáimat is, minden energiámmal erre tudok figyelni" – fogalmazott. A darabról elmondta: bár komédia, de lehet rajta nevetni és sírni is. Olyan történet, amelyben szívfacsaró dolgok és konfliktusok is vannak, sőt, elhagyatott színház is, ami a jelenlegi élethelyzetet is megidézi.

"Furcsa, hogy ez a darab felbukkant az életünkben, Szabó Ágnes találta meg. Öt embert egy közös örökség arra kényszerít, hogy minden konfliktusuk ellenére együtt dolgozzanak annak érdekében, hogy működhessen ez a színház, felmehessen a függöny. Ez most nagyon húsba vágó történet" – fogalmazott Udvaros Dorottya, aki ezzel a darabbal lép tavaly májusban elhunyt édesapja nyomdokaiba. Furcsa érzéssel tölti el, hogy rendezői debütálását ő már nem láthatja.

"Nagyon izgalmas lett volna, ha megnézi és véleményt mond.

Mindig is nagyon kritikusak voltak velem a szüleim, nem simogattak: kritizáltak, véleményt mondtak. Izgalmas lett volna, hogy apa milyen tanácsokat ad nekem.

Most úgy kell boldogulnom, hogy beszélgetek vele, de ő nem válaszol. Illetve úgy érzem, néha válaszol."

A Függönyt fel! március 27-én este háromnegyed hétkor online debütál, az előadásban Túróczi Éva, Szabados Zsuzsa, Cseke Lilla Csenge, Mészáros Piroska és Kátai Kinga játssza a főszerepeket.

