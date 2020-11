Újravágta a harmincéves Keresztapa III-at Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola újravágta A keresztapa III. című filmjét a produkció bemutatásának 30. évfordulójára. A trilógia rendezője szerint A keresztapa III. "új életre kel" az új kiadásban. A Mario Puzo regénye nyomán készült trilógia rendezője a Blu-ray kiadványhoz mellékelte megjegyzéseit és a produkció rövid bemutatását is – írta a The Hollywood Reporter.

A rendező megváltoztatta a film kezdetét és végét, és számos jelenetet rendezett át, hogy – mint mondta – azt a filmet nyújtsa, amit a közben elhunyt Puzóval eredetileg elképzeltek. A Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone című új kiadás december 4-én kerül szűkkörű moziforgalmazásba, a Blue-ray és digitális kiadás pedig december 8-tól kapható.

"Zenei értelemben a kóda olyan mint egy epilógus. Összegzés ez, aminek a filmet szántuk" – magyarázta Coppola.

A keresztapa-saga (1972–1990) utolsó részében a maffiacsalád főnöke, Michael Corleone (Al Pacino) megpróbálja átvezetni a bűnözőcsaládot a törvényes üzleti világba. A film szereposztásában Al Pacino mellett Diane Keaton, Andy Garcia, Joe Mantegna és Talia Shire is látható, Mary Corleone szerepét pedig a rendező lánya, Sofia Coppola alakítja. A keresztapa III. 1991-ben hét Oscar-jelölést kapott, a legjobb film díjára is jelölte az amerikai filmakadémia.

Nyitókép: Al Pacino és Andy Garcia a Keresztapa III.-ban – forrás: observer.com