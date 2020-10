Magyar szimfonikus zenekar a világ tíz legjobbja között

A BBC Music Magazine online kiadása, a Classical Music sorrendet nem határoz meg, ábécérendben tünteti fel az általa legjobbnak ítélt szimfonikus zenekarokat a világon - olvasható a BFZ közleményében.

Mint írják, az impozáns listán szereplő együttesek között van a Budapesti Fesztiválzenekar mellett a müncheni Bajor Rádiózenekar, a Berlini Filharmonikusok, a Hallé Orchestra, a lipcsei Gewandhaus Zenekara, a Londoni Szimfonikus Zenekar, a Los Angeles-i Filharmonikusok, a Santa Cecilia Nemzeti Akadémia Zenekara, a Royal Concertgebouw és a Bécsi Filharmonikusok.

A BBC klasszikus zenei magazinjának cikke kiemeli, hogy Fischer Iván dinamikus vezető, aki nem a megszokott szabályok szerint játszik, épp ezért olyan eredményes. Arra is kitérnek, hogy a zenekar tagjai kortárs és régi zenét, sőt, népzenét is játszanak, ami óriási szabadságot ad a muzsikusoknak - ezt az élményt forgatják vissza nagyzenekari játékukba is.

Nyitókép: Mohai Balázs