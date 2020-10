CAFe Budapest: a magyar alkotók friss munkái kerülnek a fókuszba

A fesztivál nyitányaként Barabási Albert László világhírű hálózatkutató Rejtett mintázatok című kiállítása szolgál a Ludwig Múzeumban. Káel Csaba megjegyezte, ha nem is direktbe reflektál a mostani helyzetre, de mint ismert a magyar fizikus évekkel korábban már „megkutatta” egy pandémia lehetőségét. A nagyszabású tárlat művészeti hálózatokkal foglalkozik, amik hatalmas – dizájnerek keze munkáját dicsérő – grafikonokon vannak megjelenítve, hogy minél jobban értelmezhetők legyenek.

Az CAFe Budapest több helyszínen, számos további művészeti ágat vonultat föl az idei évben is. Miután a külföldi sztárvendégek beutaztatása komoly procedúrákon keresztül történhetne meg, ezért

a sorozat abba az irányba mozdul, hogy a magyar alkotók legfrissebb munkáit mutassa be a világnak és a hazai közönségnek egyaránt.

Közülük kiemelve a Müpa vezérigazgatója, Barabási Albert László mellett a világhírű Recirquel társulat Solus Amor című bemutatójára hívta föl a figyelmet, ami kiválóan illeszkedik a fesztivál profiljába, vagyis az új bemutatók létrehozásába.

Az új helyszíneket között említette a nemrégiben átadott új Eiffel Műhelyházat, ami az Operaháznak nemcsak előkészítő és raktározó üzemeként funkcionál, hanem új bemutató helyszíneként is. Itt Vajda János A képzelt beteg, avagy őfelsége komédiása című operájának, valamint a Veszedelmes éden című operabalettnek lesz a bemutatója.

A fesztiválnak minden második évben kiemelt programja az Új Magyar Zenei Fórum zeneszerző versenyének eredményhirdetése, ami az idei esztendőben egy „komoly akció”, hiszen ennek alkalmával kerülnek elő azok a kortárs darabok, amiket az elkövetkezendő években be fognak mutatni – tette hozzá Káel Csaba. Az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány koncertjén pedig George Benjamin Three Inventions című kompozíciója is felcsendül majd magyarországi bemutatóként.

A szakember nagyon izgalmasnak nevezte az idei Budapest Ritmo programsorozatát is, ami szervesen kapcsolódik az idei WOMEX-hez, vagyis a legnagyobb világzenei fesztiválhoz és vásárhoz. Utóbbi idei életműdíjasa, a gálakoncerttel jelentkező Lakatos Mónika. Káel Csaba megemlítette még táncfesztiválokat, valamint az Art Market Budapestre nemzetközi kortárs képzőművészeti kiállítás és vásárt.

Végezetül az InfoRádió kérdésére megerősítette, a járványra tekintettel, számos esemény online is követhető lesz, de az egészségügyi előírások betartása mellett,

elsősorban azt szeretnék, ha elő programokban tudnának „elmerülni” az érdeklődők.

Nyitókép: MTI/Cseke Csilla