A koronavírus elüldözte a nézőket a magyar mozikból

A magyarországi mozikban 2019-ben 16 millió néző volt, idén szeptember harmadik hetéig nagyjából 1,4 millió látogatót regisztráltak a Filmforgalmazók Egyesülete által gyűjtött, a forgalmazók által önkéntesen szolgáltatott adatok szerint, ami az év erre az időszakára időarányosan vetíthető látogatószám, vagyis a nagyjából tízmilliós számnak csak a töredéke – írja a hirado.hu.

A tavasz legnagyobb részében és a nyár legelején tizennégy hétig egyáltalán nem lehetett a mozikat látogatni, utána pedig a piac csak lassan kezdett el magához térni. Ennek részben az is az oka, hogy bár a mozik látogathatóvá váltak, de a kijárási korlátozások feloldását követően sokan inkább a friss levegőre vágytak a szabadidejükben, nem a mozitermekbe.

Egyelőre úgy tűnik, a második hullám idején nem lesznek a tavaszihoz hasonló korlátozások, így bizonyos feltételek mellett a mozik is működhetnek tovább. Az viszont szinte borítékolható, hogy a teljes mozis iparág nem tudja majd szállítani az előző évek eredményeit.

A legnagyobb Magyarországon működő multiplexmozi-hálózat, a Cinema City a tavaszi kiesés ellenére is bizakodó. „Ha van olyan tartalom, ami érdekli a nézőket, akkor bizony jönnek a moziba, olyan filmeknek köszönhetően, mint a Disney Mulanja vagy a fiatalabb korosztályt vonzó Miután összecsaptunk című film. Egyre közelebb járunk a tavalyi eredményekhez. A VIP-moziban, a Cinema City Arénában már volt olyan nap, hogy több látogatót fogadtunk, mint tavaly ugyanazon napon” – mondta el a hirado.hu-nak Buda Andrea, a Cinema City marketing- és PR-igazgatója.

A mozihálózat július 2-án nyitott újra, azóta folyamatosan, ha néha kisebb mértékben is, de hétről hétre emelkedett a látogatószám.

A nagy áttörést Christopher Nolan Tenet című filmje hozta,

ami a teljes magyarországi piacon, a premier hétvégéjén több mint hetvenezer nézőt vonzott a mozikba.

A koronavírus a bemutatott filmek számában is csökkenést hozott, több premiert is elhalasztottak, hiszen a forgalmazók nem érdekeltek abban, hogy alacsony látogatottság mellett mutassák be filmjeiket. Hamarosan azonban nem a premierek csúszása, hanem a filmek tervezett időre való elkészítése okozza majd a legnagyobb gondot, mivel világszerte több forgatást is fel kellett függeszteni a járvány terjedése miatt.

Egy iparág működése szempontjából kulcskérdés a tervezés és a kiszámíthatóság megléte. Ha ez megszakad, akkor bajba kerülhet az iparág – mondta Bálint Péter, a Filmforgalmazók Egyesületének elnöke. Márpedig jelenleg a kiszámíthatatlanság az egyik legnagyobb veszély a mozikra nézve. A koronavírus más, régebb óta tartó változásokat is felerősített a mozik látogatásával kapcsolatban.

„Kétféle nézőpont létezik: az egyik szerint teljesen mindegy, hogy egy filmet milyen platformon tekintünk meg, míg a másik szerint igenis számít a mozi varázsa, a hangulat, a társasági élmény. A koronavírus e két nézőpont vitáját hozta előtérbe” – fogalmazott Bálint Péter.

A kijárási korlátozások idején sokan a streaming szolgáltatásokon keresztül próbálták meg pótolni a mozis élményeket, de akiknek nem volt elegendő az az élmény, amelyet egy otthoni képernyő volt képes nyújtani, azok az első adandó alkalommal visszatértek a moziba. Lehetséges, hogy a streaming és a mozi együttműködésének időszaka jön el hamarosan.

A kötelező maszkhasználat új fejlemény: bár eddig is az erősen ajánlott kategóriába tartozott a maszk viselése, de a kormány rendelete értelmében szeptember 21-től ez már a mozikban is kötelező, annak elmaradása legvégső esetben büntetést is vonhat maga után.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton