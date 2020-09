Oscar-díjas világsztárok állnak ki a Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjai mellett

A Színház és Filmművészeti Egyetem (SZFE) ügyében David Lan, a Young Vic egykori igazgatója kezdett aláírásgyűjtésbe. A nyílt levélben, amelyet a nemzetközi kulturális élet kiemelkedő alakjai, mások mellett Oscar-díjas színészek és rendezők jegyeznek, felsorolják az elmúlt napok, hetek történéseit, az intézmény átalakításainak az állomásait, az új kuratórium és Vidnyánszky Attila kinevezésétől az egyetem jelenlegei vezetőinek és tanárainak lemondásáig, illetve az egyetem elfoglalásáig. A levél aláírói szerint az SZFE átalakítása része egy olyan folyamatnak, amelyben a kulturális intézményeket megpróbálják megfosztani az autonómiájuktól.

A levél aláírói azt kérik a magyar kormánytól, hogy állítsa vissza az SZFE intellektuális és vezetői autonómiáját, amely létfontosságú a művészi kreativitás, az akadémiai kutatás és oktatás tekintetében. A nyílt levél szövege és az eddigi aláírók As of September 1st, the University of Theatre and Film Arts in Budapest (SZFE), the 155 year old cradle and home of generations of outstanding Hungarian artists, was transformed by an act of government from a public institution into the property of a ‘private’ foundation.

The new owners of SZFE are influential figures in current Hungarian theatre and film while being, at the same time, representatives of the country’s oil refiner, Mol Group. They are all closely linked to the Prime Minister.

Without discussion with the SZFE Senate, a new 5 member board has been imposed with a mandate to own and lead the University. It has instituted new regulations which deprive the Senate of its decision-making powers thereby destroying the autonomy of the institution.

In order to contest this authoritarian intervention, the Senate and the entire leadership of the University has resigned. The students, however, have refused to acknowledge the legitimacy of the new board (whose chair, National Theatre director Attila Vidnyanszky has a long history of attacking the University and its community) and have called for its removal. They have occupied the University’s main building.

The response has been a huge wave of solidarity – a desperate cry for respect for universal values in a regime that systematically dismantles long-established spaces of self-governance and independence.

What has happened at SZFE is replicated at many other universities. It is part of a full-scale culture-war aimed at robbing all cultural spheres and institutions of their autonomy. In effect, it is a privatisation of public funds with the proceeds ending up in the pockets of clients of the Prime Minister.

We, the undersigned, stand with the authentic leadership of SZFE and with their students. We ask the Hungarian government to restore to SZFE the intellectual and executive autonomy that is essential to artistic creativity, to academic research and to teaching.



Signatories



Adam Low - film director

Akram Khan – dancer & choreographer

Ayelet Waldman - writer

Augustus Casely-Hayford - director V&A East

Prof Carl Gombrich, London Interdisciplinary School

Caryl Churchill - playwright

Cate Blanchett – actor

Prof Charles Stafford, London School of Economics

Chris Smith – Master of Pembroke College, Cambridge

Christi Puiu – film director

Colm Toibin - novelist

David Edgar – playwright

David Gothard – theatre director

David Hare - playwright

David Lan - producer & writer

Eddie Redmayne - actor

Edward Kemp - director of RADA

Eric Schlosser - writer

Helen Mirren - actor

Joe Wright - film director

John McGrath – director of Manchester International Festival

John Wardle – director of National Film & TV School

Jude Kelly – director of Women of the World Festival

Juliet Stephenson – actor

Marie-Helene Estienne - theatre director

Mark Le Fanu – film critic

Nicholas Hytner - director of The Bridge Theatre, London

Martin Sherman - playwright

Matthew Lopez – playwright

Michael Chabon – novelist

Prof Michael Stewart – director of Open City Docs Festival

Nico Muhly - composer

Paul Mason - writer

Pawel Pawlikowski - film director

Penny Woolcock - film & opera director

Peter Brook - theatre & film director

Philip Pullman - novelist

Richard Eyre - theatre & film director

Roger Michell - film director

Salman Rushdie - novelist

Stephane Braunschweig - director of the Odeon, Paris

Stephen Daldry - theatre & film director

Stephen Frears - film director

Tracey Seaward - film producer

Mint arról az Infostart is beszámolt, az SZFE hallgatói szeptember elsejére virradóan foglalták el az egyetem épületét. Az ellen tiltakoznak, hogy szeptember 1-től a kormány egy alapítványra bízta az egyetemet. Az új fenntartó szervezet kuratóriumi elnöke Vidnyánszky Attila lett.

A diákok azóta nem engednek be senkit az épületbe. Múlt vasárnap Upor László, az egyetem szeptember elsejei hatállyal lemondott rektorhelyettese bejelentette a tanévkezés elhalasztását és a beiratkozás meghosszabbítását, majd pedig ezrek tüntettek az egyetem működésének átalakítása ellen, illetve élőláncot állva, kézről kézre adva próbálták eljuttatni a Parlamentbe azt petíciót, amelyben a diákok megfogalmazták követeléseiket.

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan