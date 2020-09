Elhunyt a Temptations 49 éves volt énekese

Williamson 2006-ban csatlakozott a Tamptationshöz és 2015-ig volt tagja az énekegyüttesnek. A hatvan éve létező Temptationsnek eddig 25 tagja volt, Williamson halálával immár tizenhárman nem élnek közülük. Az alapítók közül Otis Williams az egyedüli, aki ma is a Temptationsben énekel.

"Mindig az volt az álmom, hogy egyszer beléphessek a Temptationsbe, de nem akartam utánozni senkit az elődeim közül. Saját magam akartam lenni" - idézett kedden a billboard.com egy korábbi, Bruce Williamsonnal készült interjúból.

Az énekes kaliforniai Comptonban született és már egészen fiatalon templomi kórusokban volt hallható. A Temptationsbe a csapatban jelenleg is szereplő Ron Tyson hívta, de Otis Williams sokáig túl fiatalnak, emellett túlságosan nagy termetűnek tartotta ehhez. Végül 2006-ban csatlakozott a Temptationshöz, amellyel koncertek és televíziós fellépések mellett két lemezt (Back to Front - 2007; Still Here - 2010) készített.

A ma is aktív együttesek közül a világon az egyik legrégebbi, 1960-ban alakult csapat eddig 43 stúdiólemezt jelentetett meg. A háromszoros Grammy-díjas Temptationst 1989-ben beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Nyitókép: YouTube/Live In Las Vegas