Mácsai Pál inkább nem festené az ördögöt a falra

Mácsai Pál színházigazgató úgy véli, hogy az Örkény István Színház szigorú álláspontra helyezkedett, amiért meg is kellett küzdeni. Mint fogalmazott, heteken át törte a fejét munkatársaival, mire végül amellett döntött, hogy a lehető legnagyobb biztonságra kell törekedni. Mindez pedig azt eredményezi, hogy

az Örkény fél ház előtt játszik,

ami természetesen komoly bevételkiesését jelent, mindamellett, hogy a nézőtéri hangulatra is rányomhatja a bélyegét, de legalább mindenki biztonságban érezheti magát – tette hozzá.

Értelemszerűen kötelező a maszkviselés is a színházban – erősítette meg Mácsai Pál, megjegyezve, hogy kifejezetten rosszkedvűen nézi azt, amikor a BKV-járatokon a fél utazóközönség annak hiányában utazik.

„Vegyük föl, én magam is felveszem, amikor nyilvános helyeken vagyok, és vigyázzunk egymásra”

– hangsúlyozta a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész.

Mácsai Pál arra is kitért, hogy a nézőtér fertőtlenítésére is nagy hangsúlyt fektetnek, nemcsak „fújkálással”, hanem teljes légcserével, megtéve mindazt, amire a színháznak a lehetősége futja. Nincs ruhatár – tette hozzá a színházigazgató –, hiszen az is csak sorban állással és jelentős interakcióval járna. Emlékeztetett, miután mindenki mellett lesz egy üres hely, így azokra, vagy a székek alá bárki elhelyezheti a kabátját, mint megannyi színházban a világban. Így a kiürülő ruhatárakba költözhet a büfé, csökkentve azok terheltségét is.

Természetesen az Örkényben is mérni fogják az érkező vendégek testhőmérsékletét, és akinek 37 fok fölötti lesz, azt megkérik a távozásra, bízva abban, hogy ebből nem lesz konfliktus. „Összességében, megpróbálunk vigyázni egymásra” – fogalmazott Mácsai Pál, kifejezve abbéli reményét is, hogy nem szökik fel ismét annyira a fertőzöttek száma, hogy egészen be kelljen zárniuk a színházaknak, de inkább nem is festené ezt az ördögöt a falra, mert nagyon nem szeretné.

