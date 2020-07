Kétszáz minikoncert a nyárra

Hatodik évadát kezdi meg a Zenélő Budapest koncertsorozat júliusban. Idén 200 minikoncert várja a közönséget - hangsúlyozta Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkára, kiemelve, hogy a kulturális államtitkárság 50 millió forinttal támogatta a programsorozatot.

Emlékeztetett arra, hogy a világ Magyarországot a klasszikus zene országának tartja, de a statisztikák szerint a magyar lakosságnak csupán hét százaléka olyan klasszikuszene-fogyasztó, aki jegyet vagy bérletet vált valamilyen hangversenyre - tette hozzá.

A Zenélő Budapest a különleges flashmobszerű koncertekkel nemcsak szórakoztatja, hanem a klasszikus zene irányába is elmozdítja a közönséget

- hangsúlyozta az államtitkár.

A Zenélő Budapesten a koncertek mellett különleges közösségi hangszerekkel is készülnek. A Götz Nándor művészeti vezető által tervezett hangszereket a Millenáris parkban vasárnaponként, a Várkert Bazár-Gloriettnél péntekenként, a Hegyvidéki Kulturális Szalon teraszán pedig szombatonként próbálhatja ki a közönség.

Mindhárom helyszínre három szett készül a hangszerekből - mondta Götz Nándor, hangsúlyozva hogy ezek az eszközök játékosan vezetik be a gyerekeket a zene birodalmába, a gyerekek a hangszereket megszólaltatva bekapcsolódhatnak a koncertekbe is. Szerepel köztük egy hokétusz nevű, két hangsorral rendelkező ütős hangszer vagy a pagoda elnevezésű pentaton zeneszerszám is.

A Zenélő Budapest programsorozat megálmodója Götz Nándor művészeti vezető és édesapja, Götz Béla volt, akik újragondolták a szabadtéri zenélést, és teljesen új struktúrában valósították meg az utcazenélést - idézte fel Tóth László, a Budapesti Filharmónia Társaság elnöke, hozzátéve: a cél, hogy intimebb formában, a közönséghez testközelbe hozva népszerűsítsék a muzsikát.

Elmondta azt is, hogy egy hónap múlva jelenik meg egy online rövidfilm, amellyel a karanténidőszak lezárulását ünneplik meg. A filmben Götz Nándor népdalfeldolgozása hangzik el, amelyet mintegy száz zeneművész által létrehozott élőlánc szólaltat meg, így kötve össze Budapest legszebb pontjait a zenével.

A programsorozat keretében hallhatók lesznek klasszikusok dzsesszhangszerelésben, szaxofonkvartett, a szvingkorszakot idéző koncert, huszárruhás rézfúvósok, női vonósnégyes, erdélyi népzene és fafúvósok operaénekessel.

Igazság Arnold a Várkapitányság képviseletében elmondta: idén is két helyszínnel csatlakozott a Várkapitányság a Zenélő Budapesthez. A Magyar Nemzeti Galéria előtt, a Savoyai-teraszon minden pénteken erdélyi népzene, a Várkert Bazár-Gloriettnél pedig minden szombaton és vasárnap huszárruhás rézfúvósok adnak rövid koncertet. Felhívta a figyelmet arra, hogy a vírushelyzet miatt hozott korlátozási intézkedések feloldása után újraindult az élet a budai Várban: a középkori erőd maradványait bemutató kiállítás nyílt a Táncsics utcában, de Hauszmann paripái címmel tematikus várséták is várják az érdeklődőket.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt