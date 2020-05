Felpörög a Mátrix 4 forgatása

Lana Wachowski sci-fijének produkciója a koronavírus-járvány miatt állt le, de a hollywoodi lap forrásai szerint stúdió most további nyolc hétre meghosszabbította a szerződéseket, hogy a színészeket legalább július 6-ig megtartsa.

A Mátrix 4 forgatása februárban kezdődött San Franciscóban, majd a stáb március közepén Berlinbe költözött. Az európai helyszínen azonban már nem indulhattak el a felvételek, mert addigra kirobbant a világjárvány.

Adam and I went down to SF after he got off work to catch a bit more filming tonight. We got there in time to see a couple of takes before they broke for lunch. Amazing how many people are involved in these productions. We fit right in with all the extras at 1:00am. ??? #matrix4 pic.twitter.com/CX3lq4kegn