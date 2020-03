Molnár Piroska nem áll többet színpadra

Molnár Piroska jelenleg Brunhilde Pomselt, Goebbels egykori titkárnőjét játssza az Orlai Produkciós Iroda Egy német sors című előadásában, de már nem sokáig lesz látható a színpadon. A Nemzet Színésze interjút adott a Magyar Hangnak, és megkérdezték tőle, hogy bírja a tempót.

"Ezt az évadot még végigcsinálom, utána abbahagyom. Sokat járok majd színházba, de már csak nézőként"

– válaszolta.

Molnár Piroska beszélt arról is, hogy szomorú, ha egy színészt a politikai hovatartozása miatt szeretnek vagy utasítanak el, a szerepet nem lenne szabad összekeverni a magánemberrel. Azt is mondta a színművész, hogy az emberek minden korban féltették az egzisztenciájukat, rettegnek attól, hogy ha nem igazodnak a hatalomhoz, akkor bántódásuk esik. Így, anélkül, hogy észrevennék, önkéntelenül is beállnak a sorba.

A Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas művésznő 231 színdarabban szerepelt, valamint ötöt rendezett –

ő a legtöbb regisztrált bemutatóval rendelkező színésznő.

1968-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, azóta számos társulat tagjaként állt színpadon.

Nyitókép: MTVA/Zih Zsolt