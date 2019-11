Nagyra törő tervek az egykori BM kórházban

2023 végére készülhet el a Magyar Építészeti Múzeum kialakítása, de folyamatosan tervezik átadni addig is az átalakított, új funkciót nyert épületeket az egykori BM kórház területén, a Városligeti fasorban – mondta az InfoRádiónak Marosi Miklós Széchenyi- és Ybl-díjas építész, az MMA alelnöke.

"Párhuzamosan két bizottság kezdett el ezzel foglalkozni. Az egyik társaság, amelynek én vagyok a vezetője, a meglévő épületállományt vizsgálja, hogy melyik épület hogyan hasznosítható, hiszen végső soron ez egy kórház volt, tehát kiállítási célra az épületek nagy része nem alkalmas. Tárolásra, irodafunkciókra viszont tökéletes. Párhuzamosan működik egy olyan szervezet is, amelyik a múzeum tematikáját és az egésznek a végső tartalmát dolgozza föl" – fogalmazott az építész.

Kiemelte, 2023. december végére lenne célszerű az épületegyüttesnek kompletten elkészülnie.

Azokat a létesítményeket, amelyek a kórház 4-5 épületéből megmaradnak majd, sorra szeretnék felújítani, illetve az elkészültük után rögtön megindítani bennük a múzeumi életet.

Az MMA alelnöke arról is beszélt, hogy miért szerencsés a Magyar Építészeti Múzeum és a Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ közös üzemeltetése. "Össze tudnánk fogni az eddig szétszórtan, raktárakban sínylődő műemléki dokumentációs anyagot, és emellett össze tudnánk gyűjteni, megvárásolni és múzeumban tárolni az évek óta magánlakásokban, elhalt művészek családtagjai által őrzött rendkívüli értékeket. Ezeket később tematikusan is be lehetne mutatni az Építészeti Múzeum kiállításaként" – hangsúlyozta a szakember.

Beszélt arról is, hogy ha már sikerült megkapniuk ezt az intézményterületet, akkor

egy nagy magyarországi építészeti központot szeretnének belőle megvalósítani,

amelyikbe beleférhetne az is, hogy a szabad területeken esetleg kezdő, fiatal építészek számára berendezett műtermeket bocsátassanak rendelkezésre, megfelelő bérleti díj mellett. Ezen kívül "sokfelé szétszórt építészeti szervezetek, mint a Magyar Építészeti Kamara, vagy a KÉK (Kortárs Építészeti Központ), ebben az intézményben kaphatnának megfelelő színvonalú irodai elhelyezést" - mondta Marosi Miklós. Az InfoRádiónak arról nem tudott beszámolni, hogy a múzeum és a dokumentációs központ kialakítására mekkora forrás áll rendelkezésükre.

Nyitókép: MTI Fotó: Bruzák Noémi