Hetven éve született a szving szultánja

Hétfőn tölti be 70. életévét a skóciai születésű, de apja révén részben magyar-zsidó származású gitáros, Mark Knopfler, a Dire Straits szólóban jelenleg is aktív korábbi frontembere. A dalszövegíróként, filmzeneszerzőként is ismert muzsikus a modern rockzene történetének egyik legnagyobb, fingerstyle-ban játszó gitárosa, 2003-ban a Rolling Stone magazin a 27. helyre sorolta a minden idők legjobb gitárosai rangsorban - 2011-ben ugyanebben a rangsorban a 44. volt.

Karrierje hajnalán zenei újságíró volt, de közben már aktívan zenélt is. Testvérével és két barátjával Londonban, egyetemi évei alatt alapította meg a Cafe Racers nevű együttest, de az első felvételek publikálásakor már Dire Straitsnek hívták magukat.

Játszott Bob Dylan és Van Morrison lemezein is.

1986-ban ifjúkori barátaival kezdett zenélni, ebből a társaságból jött létre a Notting Hillbillies zenekar, energiáit innentől a két együttese felváltva kötötte le egy ideig.

1996-ban új és korábban ki nem adott számokból megjelentette első szólólemezét, a Golden Heart albumot. Az erős skót–ír hatás ettől kezdve máig felfedezhető zenéjében. 2000-ben megjelent második szólóalbuma is. Az új évezredben mindkét zenekarát feltámasztotta rövid időre (a Dire Straits 1995-ben bomlott fel, a vezető szerint azért, mert a világsztárság kiölte a lelket a zenekarból...), míg meg nem jelent harmadik lemeze is, azt ezt követő turnét azonban derékba törte motorbalesete. A rehabilitáció idejét zeneszerzéssel "verte el", így amint felépült, világ körüli turnéra indulhatott új zenei anyagával.

Legutóbb idén júliusban koncertezett Magyarországon, fellépésein egyszerűségre törekszik, látványelemektől szinte mentesek a produkciói.

Pályafutása során összehozta az élet Tina Turnerrel (aki visszatérését a Knopfler által írt Private Dancer című dalnak köszönhette), Eric Claptonnal, Stinggel, a legendás countrygitáros Chet Atkinsszel 1990-ben pedig Grammy-díjas lemezt is készített.

Gitár- és kocsigyűjteménye van, harmadik feleségével és lányaival él Angliában. Egy dinoszauruszfajt is elneveztek róla.

Idei milánói koncertje - HD-ben:

Nyitókép: MTI/Kollányi Péter