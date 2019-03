Idén is lesz nemzeti versmondó verseny

A határokon átívelő, felmenő rendszerű versenyre valamennyi korosztályból jelentkezhetnek nem hivatásos magyar versmondók. A verseny elsődleges célja a hagyományos vers- és prózamondó találkozó mellett

a klasszikus és kortárs költészet újszerű, innovatív tolmácsolása, a költészet és a versmondás népszerűsítése, a magyar nyelv tisztaságának és sokszínűségének felvonultatása és a kulturális identitás erősítése.

A verseny védnöke Vidnyánszky Attila rendező, a Nemzeti Színház igazgatója. A zsűri állandó tagjai a Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesületének művészei, szakemberei: Bakos-Kiss Gábor színművész, Kiss László rendező, Lutter Imre előadóművész, producer, a verseny főszervezője és Szabó László kommunikációs szakember, akikhez idén csatlakozik Udvaros Dorottya színművész, a Nemzeti színház társulati tagja is, Nagy-Kálózy Eszter színművészt váltva.

A versenyt 2016-ban hirdették meg először, a megmérettetésre már az első évben több mint 200 versenyző jelentkezett, ahogyan a következő években is, és a szervezők az idén is hasonló érdeklődésre számítanak. A közösségi oldalakon a résztvevők a versfilmek és versklipek révén a mozgóképes műfajban is megmutathatják kreativitásukat, tehetségüket.

Nevezni négy verssel lehet, amelyek nem magán kiadású kötetben, antológiában vagy neves irodalmi folyóiratban (nyomtatott vagy online) megjelentek, és amelyek közül egy a rendszerváltás költészetéhez kapcsolódik, egy Ady Endre vagy Weöres Sándor verse, egy klasszikus magyar költőtől származik (Ady Endrét és Weöres Sándort kivéve), valamint egy szabadon választott magyar költő verse, megkötés nélkül.

Az első fordulóban a négy közül bármelyik vers elmondását videón rögzítve kell beküldeni. A második fordulóban a továbbjutók egy újabb verset dolgoznak föl a négy közül, versklip formájában. A harmadik fordulóban a továbbjutóknak a versklipjeik vetítése mellett a rendszerváltáshoz kapcsolódó közéleti verset és a verseny fordulói alatt még el nem hangzott negyedik verset kell előadni.

A két online fordulót követően a döntő a Nemzeti Színházban lesz november 9-én és 10-én. A közönség előtt zajló eseményt a Nemzeti VERSeny Facebook-oldalán élőben közvetítik. A legjobb előadók a pénzjutalmak mellett értékes díjakban részesülnek - áll a közleményben.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt