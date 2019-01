ORIGINAL TITLE FILMCÍM BEMUTATÓ DÁTUMA FORGALMAZÓ 2018. évi

BEVÉTEL LÁTOGATÓ

1 AVENGERS: INFINITY WAR BOSSZÚÁLLÓK – VÉGTELEN HÁBORÚ 2018-04-26 FORUM 897915349 573089

2 BOHEMIAN RHAPSODY BOHÉM RAPSZÓDIA 2018-11-01 FORUM 769500406 532197

3 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN MAMMA MIA! SOSE HAGYJUK ABBA 2018-07-19 UIP 762399060 569082

4 JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM JURASSIC WORLD: BUKOTT BIRODALOM 2018-06-07 UIP 647455806 414199

5 DEADPOOL 2 DEADPOOL 2 2018-05-17 FORUM 555754274 385565

6 VENOM VENOM 2018-10-04 INTERCOM 540252395 356648

7 HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION HOTEL TRANSYLVANIA 3. - SZÖRNYEN RÉMES VAKÁCIÓ 2018-07-12 INTERCOM 539513375 406056

8 FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD LEGENDÁS ÁLLATOK - GRINDELWALD BŰNTETTEI 2018-11-15 INTERCOM 503870516 320594

9 VALAMI AMERIKA 3 VALAMI AMERIKA 3 2018-02-15 VERTIGO 494000465 341595

10 THE GRINCH A GRINCS 2018-12-06 UIP 450771206 333671

11 AQUAMAN AQUAMAN 2018-12-13 INTERCOM 444713683 277942

12 BLACK PANTHER FEKETE PÁRDUC 2018-02-15 FORUM 421903869 271875

13 INCREDIBLES 2 HIHETETLEN CSALÁD 2 2018-07-05 FORUM 409505531 296787

14 SOLO: A STAR WARS STORY SOLO: EGY STAR WARS-TÖRTÉNET 2018-05-24 FORUM 383441446 250593

15 JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE JUMANJI - VÁR A DZSUNGEL 2017-12-21 INTERCOM 369295681 248492

16 FIFTY SHADES FREED A SZABADSÁG ÖTVEN ÁRNYALATA 2018-02-08 UIP 367267863 262618

17 MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT MISSION: IMPOSSIBLE - UTÓHATÁS 2018-08-02 UIP 323597234 210025

18 PETER RABBIT NYÚL PÉTER 2018-03-15 INTERCOM 310543668 241857

19 THE NUN AZ APÁCA 2018-09-06 INTERCOM 294708835 201271

20 READY PLAYER ONE READY PLAYER ONE 2018-03-29 INTERCOM 281711284 173646

21 ANT-MAN AND THE WASP A HANGYA ÉS A DARÁZS 2018-07-26 FORUM 278121437 188621

22 THE MEG MEG - AZ ŐSCÁPA 2018-08-09 INTERCOM 270467946 171163

23 RED SPARROW VÖRÖS VERÉB 2018-03-01 FORUM 256360750 171753

24 SMALLFOOT APRÓLÁB 2018-09-27 INTERCOM 252035939 193650

25 STAR WARS : THE LAST JEDI STAR WARS : AZ UTOLSÓ JEDIK 2017-12-14 FORUM 243907654 154939

26 JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN JOHNNY ENGLISH ÚJRA LECSAP 2018-09-20 UIP 242080856 178573

27 OCEAN'S 8 OCEAN'S 8 - AZ ÉVSZÁZAD ÁTVERÉSE 2018-06-21 INTERCOM 233775120 164803

28 TOMB RAIDER TOMB RAIDER 2018-03-15 FORUM 233610015 147616

29 BUÉK BUÉK 2018-12-06 INTERCOM 227413170 155702

30 A SIMPLE FAVOR EGY KIS SZÍVESSÉG 2018-09-13 FREEMAN 217178670 153548

31 LOVING PABLO ESCOBAR 2018-07-26 BIG BANG MEDIA 207518701 141990

32 GAME NIGHT ÉJSZAKAI JÁTÉK 2018-02-22 INTERCOM 204029572 136134

33 THE SPY WHO DUMPED ME A KÉM, AKI DOBOTT ENGEM 2018-08-16 FREEMAN 203536669 147550

34 BOOK CLUB KÖNYVKLUB 2018-05-31 FREEMAN 196765265 141396

35 A STAR IS BORN CSILLAG SZÜLETIK 2018-10-04 INTERCOM 193254716 136313

36 SKYSCRAPER FELHŐKARCOLÓ 2018-07-12 UIP 188223700 121219

37 MAZE RUNNER: THE DEATH CURE AZ ÚTVESZTŐ: HALÁLKÚRA 2018-01-25 FORUM 177966907 115935

38 FERDINAND FERDINÁND 2017-12-21 FORUM 175475412 131463

39 FACK JU GÖHTE 3 FÁK JÚ, TANÁR ÚR! 3. 2018-08-23 BIG BANG MEDIA 169779270 123792

40 LIFE OF THE PARTY A PARTIÁLLAT 2018-05-10 INTERCOM 165985457 115030

41 DARKEST HOUR A LEGSÖTÉTEBB ÓRA 2018-01-18 UIP 165697805 117780

42 A QUIET PLACE HANG NÉLKÜL 2018-05-03 UIP 161823352 113283

43 FATHER FIGURES APAVADÁSZAT 2018-01-04 INTERCOM 149685985 103901

44 BUMBLEBEE ŰRDONGÓ 2018-12-20 UIP 146841985 96309

45 THE EQUALIZER 2 A VÉDELMEZŐ 2. 2018-08-16 INTERCOM 146383563 98771

46 SHOW DOGS KUTYAPARÁDÉ 2018-06-14 INTERCOM 143468897 115612

47 THE PREDATOR PREDATOR – A RAGADOZÓ 2018-09-13 FORUM 143371424 90998

48 FIRST MAN AZ ELSŐ EMBER 2018-10-18 UIP 140013613 100101

49 ALPHA ALFA 2018-08-23 INTERCOM 139907958 89911