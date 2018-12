Csík János: nem szabad figyelmen kívül hagyni a fiatal generáció véleményét

A zenekar alapítása óta sokat változott a világ, így például a technikai forradalom segíthet a népzenésznek egy régi felvételt kitisztítani, lelassítani, így jobban kihallani a fordulatait az autentikus hangszeres játéknak – mondta Csík János. A Csík Zenekar alapítója, frontembere azonban hozzátette az elmúlt 30 évben felgyorsult a világ, így nehezebb a fiataloknak élményt nyújtani.

„Egy élményért nem csak ülni kell és várni, hogy valami legyen, hanem azért tenni is kell, ott kell lenni, vagy éppen részévé válni egy produkciónak”

– vélekedett.

Csík János úgy véli nem szabad figyelmen kívül hagyni a fiatalabb generáció véleményét, meg kell ismerni a fiatalok gondolkodását. Amikor a fiának mutatott egy számot, ő kijelentette, hogy túl hosszú. Szerinte nem legyinteni kell az ilyen esetben, hogy a rosszul látja, hanem elgondolkodni annak igazságtartalmán. Lehet, hogy a mai fiatalok rövidebb ideig tudnak figyelni – tette hozzá.

Csík János hozzátette: bármennyire is felgyorsult a világ, vagy akármilyen gyorsan fejlődik a technika,

az ember szeretetre való éhsége, az adni és kapni tudás öröme még ma is fontos része az életnek,

és erre kell alapozni, ezt kell a zenével is megerősíteni.

Jubilleumi koncert

Fontos, hogy lezárul most egy harminc éves időszak a zenekar életében, a jubileumi koncert mégsem csak összegzés, hanem egy helyzetkép is, hogy hol tartanak most – mondta az InfoRádiónak Csík János. A Csík Zenekar alapítója frontembere hozzátette: Lévai Balázs rendező nem egy kronologikus felépítésű koncertet álmodott meg, a vendégek sora azonban visszaidézi a zenekar életének főbb állomásait.

Csík János hozzátette: készül már a jubileumi új lemez is, amivel jövőre rukkolnak elő. Több új szám, feldolgozás szerepel majd a korongon. A felvételeken a Csík Zenekar hangzásvilágát fúvószene, a hat tagú Tölcséres banda is kiegészíti, de lesz az albumon autentikus népzene is Kalotaszegről és Szatmárból, a felső Tisza vidékéről – tette hozzá Csík János.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás