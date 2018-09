Digitálisan felújított Macskafogó a mozikban - moziajánló

„Remélem legközelebb sikerül meghalnod :)” - ez a címe a Nemzeti Filmalap támogatása nélkül készült új magyar thrillernek. A különös címválasztás jól mutatja, hogy a film főhősei tinédzserek, a témája pedig az iskolai zaklatás.

A manga és anime rajongó tini, Eszter barátnőivel együtt bele van zúgva a sármos angol tanárba, aki a nagyobb anyagi megbecsülés reményében feladja hivatását és külföldre költözik. De látszólag a búcsú nem végleges, hiszen a tanár távozása után a világhálón keresi meg szeretett tanítványát, Esztert.

Schwechtje Mihály első nagyjátékfilmjét kemény és hiteles hangvételű alkotásként méltatja a kritika,

kiemelik a lila hajú tinilányt játszó Herr Szilvia alakítását, de a drámatagozatos iskolások mellett olyan színészek is láthatóak a filmben, mint Mácsai Pál, Schell Judit, Rezes Judit és Polgár Csaba.

A magyar thriller ritka, mint a fehér holló, de ezen a héten, mintha Halloween lenne, csupa hasonló hátborzongató műfajú film kerül terítékre. A heti blockbuster sem más, mint a Predator sorozat új darabja a Predator – A ragadozó című film.

„Jól sikerült gagyi!” Így méltatja Shane Black retró beütésű rendezését a kritika. De mi is lehetne más egy olyan történet, amiben az univerzum legveszedelmesebb ragadozói más fajok DNS-ét használva genetikailag módosították magukat, így erősebbek, okosabbak és halálosabbak, mint bármikor. Ezeket a ragadozókat vonzza a Földre tudtán kívül egy kisfiú és senki más nem mentheti meg az emberiséget a pusztulástól, mint az ex katonákból verbuvált különítmény, no meg egy technikatanárnő. Valójában az a csoda, hogy végül bármiféle történet kikerekedett, hiszen a stúdió többször is újravágatta a rendezővel a filmet és végül egy erotikus jelenet is kikerült a Predator 4-ből. A női főhőst alakító Olivia Munn rájött, hogy partnere a jelenetben egy korábban gyermekzaklatásért bebörtönzött színész volt, így kivágatta a jelenetet.

A horror után újabb thriller: a héten mutatják be a mozik az Egy kis szívesség című filmet Anna Kendrick és Blake Lively főszereplésével.

A Darcey Bell bestselleréből készült film főhőse egy kertvárosi anyuka, aki gyermeke osztálytársának édesanyjával összebarátkozik, azonban az újdonsült barátnő eltűnése sötét titkokat hoz a felszínre.

A héten kerül a mozikba a világhírű iráni rendező, Jafar Panahi új filmje, a Három nő című alkotás.

Panahit már többször bebörtönözték és házi őrizetre kényszerítették hazájában, 20 évre eltiltották a filmforgatástól. Az aranymedvével jutalmazott előző filmjét, a Taxit egy autóban ülve fogatta le, az új alkotás pedig az iráni hegyekben illegálisan készült és úgy csempészték be a Cannes-i Filmfesztiválra. A történet egyik főhőse maga Panahi, valamint Irán egyik leghíresebb színésznője, Behnaz Jafari. Ők ketten azért keresik fel a hegyi falut, hogy egy tehetséges fiatal lányt segítsenek, aki színésznek szeretne továbbtanulni, de a család, a vidéki faluközösség ezt nem engedi. A társadalomkritikán túl a film erénye, hogy megismerkedhet a néző az iráni vidék mindennapjaival mindezt a cseh filmekre jellemző humorral tálalja az alkotás.

A héten újra moziba kerül a magyar animáció kultikus gyöngyszeme, a Macskafogó.

Az 1986-os rajzfilm digitálisan restaurált képpel és hanggal látható most újra a mozikban.

