A legendás woodstocki fesztiválon készített fotókat tettek közzé az interneten

A Bethel Woods Múzeum a zenei fesztivál 49. évfordulójához közeledve döntött úgy, hogy közzé teszi az archív felvételeket tartalmazó gyűjteményét.

A New York szövetségi államban lévő Bethelben több mint 400 ezren gyűltek össze az 1969. augusztus 15-én kezdődött háromnapos fesztiválra, amelyen mások mellett a The Who, a Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Janis Joplin és Joan Baez is színpadra lépett.

A https://photoarchive.museumatbethelwoods.org oldalon elérhető képeket a fesztivál résztvevői készítették.

Woodstocknál az eső és a sár ellenére összegyűltek a háború ellenzői és a hippik, akik elutasították a materializmust és drogokkal, például LSD-vel és marihuánával próbálkoztak.

A rendezők annak idején Max Yasgur tejtermelőtől vették bérbe a területet, amely két órányi autóútra van New Yorktól északra. A 15 hektáros területet már egy éve kulturális emlékhellyé nyilvánították.

Az archívumot közzé tevő múzeum a fesztivál helyszínén épült Bethel Woods művészeti központ része.