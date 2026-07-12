Rövid betegség után halt meg Donald Trump feltétlen híve

A 71 éves Grahamet, aki Dél-Karolina állam republikánus szenátora volt, szombat este érte a halál.

"Graham szenátor családja hálás az imákért ebben az időszakban, és kéri, hogy tartsák tiszteletben magánéletüket ebben a rendkívül nehéz időszakban" - tette hozzá az irodája.

A telex.hu emlékeztet arra, hogy Graham 2016-ban indult az amerikai elnökválasztáson, de visszalépett még az előválasztás előtt.

Ekkoriban erősen kritizálta Donald Trumpot és nem támogatta a jelöltségét. 2017 után ez megváltozott, és Graham fontos támogatója lett Trump elnöknek.

A Guardian azt írja, Graham halála „sokkoló hatással lesz” Washingtonra és a Republikánus Pártra.

⚡️⚡️⚡️ U.S. Senator Lindsey Graham has died unexpectedly — a strong supporter of Ukraine and advocate of tough sanctions against Russia.



The senator was 71 years old. pic.twitter.com/VAMFxJAwKr — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Izraelben a miniszterelnök, az államfő és a külügyminiszter is méltatta vasárnap a váratlanul elhunyt Lindsey Graham amerikai szenátor Izrael-barát politikáját.

"Izrael elveszítette egyik legnagyobb barátját. Amerika egy nagy hazafit veszített el. Én pedig egy szeretett barátot" – írta Benjámin Netanjahu miniszterelnök.



