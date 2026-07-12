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Nyitókép: izzzy71/Getty Images

Rövid betegség után halt meg Donald Trump feltétlen híve

Infostart / MTI

Lindsey Graham amerikai szenátor rövid, hirtelen fellépő betegség következtében elhunyt – közölte irodájának kommunikációs igazgatója vasárnap kora reggel az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.

A 71 éves Grahamet, aki Dél-Karolina állam republikánus szenátora volt, szombat este érte a halál.

"Graham szenátor családja hálás az imákért ebben az időszakban, és kéri, hogy tartsák tiszteletben magánéletüket ebben a rendkívül nehéz időszakban" - tette hozzá az irodája.

A telex.hu emlékeztet arra, hogy Graham 2016-ban indult az amerikai elnökválasztáson, de visszalépett még az előválasztás előtt.

Ekkoriban erősen kritizálta Donald Trumpot és nem támogatta a jelöltségét. 2017 után ez megváltozott, és Graham fontos támogatója lett Trump elnöknek.

A Guardian azt írja, Graham halála „sokkoló hatással lesz” Washingtonra és a Republikánus Pártra.

Izraelben a miniszterelnök, az államfő és a külügyminiszter is méltatta vasárnap a váratlanul elhunyt Lindsey Graham amerikai szenátor Izrael-barát politikáját.

"Izrael elveszítette egyik legnagyobb barátját. Amerika egy nagy hazafit veszített el. Én pedig egy szeretett barátot" – írta Benjámin Netanjahu miniszterelnök.


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