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A Fehér Ház, az amerikai elnöki rezidencia Washingtonban.
Nyitókép: Pexels

Donald Trump változtatna a választási szabályokon, és ezért menesztett is két embert

Infostart / MTI

Menesztette a szövetségi választási előkészítő bizottság két demokrata tagját Donald Trump amerikai elnök, mert nem igazodtak a választási szabályok módosítását célzó törekvésekhez – közölte a Fehér Ház pénteken.

A döntést követően gyakorlatilag tagok nélkül maradt a négytagú, kétpárti szakmai testület, amely a választások lebonyolításával kapcsolatos támogató munkáért felelős, mert a demokraták által jelölt Thomas Hicks és Benjamin Hovland eltávolítása után lemondott Christy McCormick republikánus tag is, a szintén republikánusok által jelölt negyedik tag pedig már korábban visszalépett.

A Fehér Ház közleménye szerint „az elnök mint a végrehajtó hatalom feje fenntartja a jogot azon személyek elmozdítására, akik nem igazodnak teljes mértékben ahhoz a fontos feladathoz, hogy biztosítsák az amerikai választásokat, valamint azt, hogy minden legális szavazat összesítésre kerüljön”.

Az elnöki hivatal a menesztés pontos okát nem részletezte, ugyanakkor Donald Trump rendszeresen hangoztatott célja annak a szövetségi törvénynek az elfogadtatása, amely kifejezetten az állampolgárság igazolásához köti a választásokon való részvételt, és jelentősen leszűkíti a levélben való szavazás lehetőségét a választási visszaélések kizárása érdekében.

Az Egyesült Államokban novemberben tartják az úgynevezett félidős kongresszusi választást, amelyen újraválasztják a képviselőház minden tagját és a szenátus tagjainak harmadát. A „félidős” jelző arra utal, hogy az elnöki ciklus félidejében tartott szövetségi törvényhozási választásról van szó.

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