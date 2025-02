Hatalmas tűz volt London egyik híres szállodájában - videó

A londoni tűzoltóság szerint 20 tűzoltóautóval vonultak ki a helyszínre, és mintegy 125 ember vett részt a lángok megfékezésében. A tűz miatt mintegy 100 embert kellett kimenekíteni az épületből. Mint közölték: 2.52 órakor kaptak riasztást. A tűz oka egyelőre ismeretlen.

Az egyik tűzoltó a helyszínen azt mondta, hogy a tűzeset után a hotel várhatóan "jelentős felújításra" szorul majd.

"Szerintem senki sem sérült meg, mert mindenkit időben kimenekítettek" - fogalmazott a tűzoltó.

"Az éjszaka folyamán tűz ütött ki a Chiltern Firehouse-ban. Hálás szívvel erősítjük meg, hogy senki sem sérült meg, a vendégek és a személyzet tagjai mind biztonságban kijutottak. A tüzet sikerült teljesen megfékezni" - tudatta André Balazs amerikai üzletember, a hotel tulajdonosa, aki egyúttal azt is közölte, hogy a szálloda határozatlan ideig zárva marad.

A Chiltern Firehouse 1889-ben épült, és eredetileg tűzoltó állomás volt, jelenleg viszont hírességek által is látogatott luxusszálló. Itt tartotta 50. születésnapi buliját 2018-ban Kylie Minogue ausztrál énekesnő.

A hotel az egykori Marylebone tűzoltóállomás műemléki védettségű épületében található, amelyet eredetileg Manchester Square tűzoltóállomásként ismertek. Tulajdonosa André Balazs amerikai szállodatulajdonos, övé több más szállosa mellett a Los Angeles-i Chateau Marmont is.