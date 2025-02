A skót rendőrök vitába szálltak az eltűnt magyar ikrek apjával

A 32 éves Huszti Eliza és Henrietta január 7-én tűnt el Aberdeenben, aztán majdnem egy hónappal később holtan találták őket a Dee folyóban.

A két testvér halálát vizsgáló nyomozók most a Scottish Daily Expressnek kategorikusan kizárták, hogy Huszti ikrek halálában harmadik fél is szerepet játszott volna. A cáfolatra azért volt szükség, mert az ikrek édesapja több magyar és brit lapnak is azt állította, hogy szerinte az elkövetők a folyóhoz csalták a lányait, és ott megölték őket.

Egy rendőrségi forrás a skót lapnak azt mondta, semmi sem utal bűncselekményre vagy arra, hogy a két nőn kívül bárki más is érintett lenne a tragédiában. A rendőrök minden lehetséges forgatókönyvet megvizsgáltak, de kezdettől fogva úgy vélték, hogy ez egy eltűnési ügy.

Ezzel szemben az apa azt állította, biztos abban, hogy bűntény történt. „Fogalmam sincs, mi történt a lányaimmal, de biztos vagyok benne, hogy nem öngyilkosságot követtek el, úgy vélem, nem ők küldték az SMS-t a főbérlőjüknek, hanem valaki más vagy mások, akik becsapták és elrabolták a gyermekeimet. Biztos vagyok benne, hogy valaki a vízpartra csalta, és kegyetlenül megölte őket” – mondta az apa.

A 32 éves Huszti Eliza és Henrietta január 7-én tűnt el, utoljára a Dee folyó közelében látták őket a fagyos, hideg hajnali órákban. A testvérek január 7-én hajnali 2 óra 12 perckor SMS-t küldtek a főbérlőjüknek, hogy elköltöznek, és nem térnek vissza a lakásba. A főbérlő másnap megjelent, és akkor derült ki, hogy az ikrek eltűntek. Január 31-én bukkantak a két nő holttestére a folyóban.

A lap szerint a nővéreket várhatóan Skóciában hamvasztják el, hamvaikat pedig hazaszállítják Magyarországra.