Elnyelt egy komplett teherautót a beszakadó aszfalt, napok óta küzdenek a beszorult sofőrért

Az úszómedence méretű krátert a feltételezések szerint a Nakagawa folyó medencéjében lévő csatornavezeték repedése okozta - írja az NBC News híradása nyomán az Index.

A teherautó sofőrje 8 órával az omlás után is a járműben volt, megnehezítette ugyanis a mentést, hogy a vezetőfülke megtelt sárral és homokkal. A 74 éves férfi kezdetben még tudott kommunikálni a helyi katasztrófavédelem munkatársaival, azonban kedd délután óta már nem ad életjelet magáról, a Kyodo News információi szerint a sorsa egyelőre nem ismert. A mentőcsapatok csöveken keresztül levegőt pumpáltak a lyukba, hogy a sofőr oxigénhez jusson. A munkálatokban legalább 12 tűzoltóautó vett részt, a BBC szerint a helyzetet nehezítette több másik útomlás.

A mentőcsapatoknak sikerült eltávolítaniuk a teherautó alvázát és vontatmányát a medence méretű, körülbelül 10 méter széles és 5 méter mély víznyelőből, de vezetőfülke a talaj és a törmelék alatt maradt. Mivel pedig a beomlást okozó sérült csőből származó szennyvíz elöntötte a lyukat, ezért csütörtökön egy második víznyelő is megjelent. Az út ezután tovább omlott, a két víznyelőt összeolvasztva egy 20 méter széles kráterré alakult, tovább bonyolítva a mentési műveletet. Mindemellett a mélyben egy gázcső is fut, ezért a környékbeli lakosokat evakuálták.

Arra is felszólították a városban és környékén élőket, hogy kevesebb vizet használjanak.

Video: Part of a road intersection collapsed in Yashio City, Saitama and a truck fell into the hole. Efforts are underway to rescue the driver. pic.twitter.com/CPqXd3Y1lC