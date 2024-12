Továbbra sem tudni biztosan, mi okozta a dél-koreai utasgép tragédiáját

A közlekedési tárca megerősítette, hogy a pilóták a szerencsétlenség előtt madárrajjal való ütközésről számoltak be, amely hozzájárulhatott a baleset bekövetkeztéhez. Az ország eddigi legsúlyosabb légi katasztrófája vasárnap következett be: egy Thaiföldről érkező Boeing 737-800 típusú repülőgép a Szöultól mintegy 288 kilométerre délnyugatra fekvő Muan nemzetközi repülőterén leszállás közben letért a kifutópályáról, majd a kerítésfalnak ütközött; a tragédiában 179-en meghaltak.

A katasztrófavédelem vezetőivel tartott találkozón Csve a dél-koreai sajtó szerint azt hangoztatta, hogy most a legfontosabb feladat az áldozatok azonosítása, családjuk támogatása, a két túlélő gyógyulásának segítése és a történtek alapos kivizsgálása. Amint azonban a szerencsétlenséggel kapcsolatos sürgős tennivalók lezárulnak, a közlekedési minisztériumnak azonnali biztonsági vizsgálatot kell tartania a légi közlekedés teljes rendszerében, hogy biztosan megelőzzék a hasonló katasztrófákat - tette hozzá.

Dél-Koreában egyhetes gyászt rendeltek el a szerencsétlenség miatt.

A légiszerencsétlenség előtt a pilóták vészjelzést küldtek az irányítótoronynak madarakkal való ütközés miatt - erősítette meg hétfőn a dél-koreai Yonhap hírügynökség a közlekedési tárcára hivatkozva. A közlés alátámasztja azt a korábbi feltételezést, mi szerint a Jeju Air Boeing 737-800 típusú gép futóműve nem rendeltetésszerűen működött.

A repülőgép végül a futómű megfelelő kiengedése nélkül, nagy sebességgel landolt a muani nemzetközi repülőtéren, ahol a leszállópálya végén levő betonfalig "csúszott", és annak nekiütközve felrobbant. Hatósági közlések szerint az irányítótorony röviddel a légikatasztrófa előtt madarakkal való ütközésre vonatkozó figyelmeztetést adott ki.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8 — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

A hatóságok jelenleg a madarakkal ütközés lehetséges hatásait vizsgálják, illetve azt, hogy a repülőgép vezérlőrendszere a leszállás előtt működött-e. Tanulmányozzák továbbá azt is, hogy hozzájárulhatott-e az ütközéshez az, hogy a pilóták a vészhelyzet bejelentése után "sebtében", a lehető legrövidebb idő alatt akarták meghozni a döntést - fejtették ki közlekedési szakértők.

Szakértők szerint sok kérdés maradt megválaszolatlanul,

többek között az, hogy miért haladt ilyen gyors sebességgel a gép, továbbá az is, hogy landolás előtt miért nem lehetett kibocsátani a futóműveket.

A közlekedési tárca hétfőn közölte, hogy a pilóták az előírások szerint kezdtek hozzá a leszálláshoz, de a légiforgalmi irányítók figyelmeztetése után madárcsapást jelentettek a toronynak, és leszállás helyett egy újabb kört tettek a levegőben, majd újból megpróbáltak leszállni. A 2800 méteres leszállópálya 1200. méterénél tették le a gépet, amely végigcsúszott a leszállópályán, és a pályáról kifutva egy betonfalnak ütközött.

❗️✈️?? - Death toll from plane crash in South Korea rises to 47, more than 130 people still missing.



The incident occurred when a Jeju Air flight, carrying 181 passengers and crew from Bangkok, veered off the runway upon landing, colliding with a barrier and bursting into… pic.twitter.com/A9eFiyTFpw — ??The Informant (@theinformant_x) December 29, 2024

A közlekedési hatóságok a leszállópálya végén található, repülőgépek helyzetét érzékelő antenna szerepét is vizsgálják, amely arra a betonfalra volt szerelve, amelynek a gép nekicsapódott. "Általában egy olyan reptéren, melynek a végén van kifutópálya, nem építenek betonfalat" - mondta az esetről a Lufthansa német légitársaság dpa által megkérdezett repülésbiztonsági szakértője. Elmondása szerint ilyen terepen inkább olyan anyagot szoktak használni, amely a "talajba süllyeszti" és lelassítja a gépet.

A közlekedési tárca bejelentette, hogy már több mint 140 halálos áldozatot sikerült azonosítani. A thaiföldi kormány korábbi közlése szerint a fedélzeten két thaiföldi állampolgár tartózkodott, mindketten meghaltak. A két túlélő a személyzet tagja volt. A közlekedési tárcát képviselő Dzso Dzsongvan hétfőn elmondta, hogy a Boeing szóban forgó típusához tartozó valamennyi dél-koreai üzemeltetésű gépet át fogják vizsgálni.

The Jeju Air plane crash that killed 179 people is South Korea’s worst commercial airline disaster.@AirEVthingTRNSP explains what we know so far as authorities search for critical information about the plane’s final moments https://t.co/zkbe8jHLA8 pic.twitter.com/gdE7Q8OGlC — Bloomberg (@business) December 30, 2024

Hétfőn a Jeju Air fapados légitársaság egy másik Boeing 737-800-asáról is futóműproblémát jelentettek, és a gép kénytelen volt visszatérni kiindulási repülőterére, Dzsimpóba. Ennél az incidensnél senki nem sérült meg.