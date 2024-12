Új felvétel került elő a manhattani kivégzés elkövetőjéről

Egyre közelebb kerül a rendőrség ahhoz, hogy kiderítse, ki végzett kegyetlen módon az egyik legnagyobb amerikai egészségbiztosító vezérigazgatójáva a nyílt utcán. A hatóságok házkutatási parancsot kértek egy helyszínre, ahol a merénylő korábban tartózkodhatott, illetve egy, a helyszínen talált kulacsról és egy cukorka csomagolásáról vesznek DNS-mintát. Közben előkerült egy biztonsági kamera felvétele, amelyen jobban kivehető a támadó arca – idézi az ABC News cikkét az Index.

A UnitedHealth Group egészségbiztosítási cég vezérigazgatóját, Brian Thompsont Manhattan belvárosában, a nyílt utcán több lövéssel megölte egy ismeretlen férfi. A támadó kapucnit és maszkot viselt a helyi idő szerint szerda reggel 6 óra 46 perckor elkövetett támadás idején, majd egy sikátoron keresztül távozott a helyszínről, később kerékpárral folytatta a menekülést. Utoljára a Central Parkba látták behajtani.

A lesből elkövetett gyilkosságot rögzítette egy térfigyelő kamera is, ezenkívül több felvétel is megjelent a támadóról, de egyiken se volt felismerhető az arca. Most azonban előkerült két olyan videó is, amelyek közelebb vihetik a rendőrséget a támadó azonosításához. Az egyiken széles mosollyal látható, mivel a támadáskor az arcát takaró maszk a nyakára le van húzva. Egy másik felvételen nem ismerhető fel egyáltalán, de a kezében egy elektromos roller akkumulátorát tartja, ami szintén egy forró nyom lehet a megtalálásához – olvasható.

