Újabb fontos orosz hadihajóra csaphattak le az ukrán drónok a Fekete-tengeren

A Fekete-tenger keleti partvidékén, Oroszország nemzetközi határain belül fekvő Tuapsze ellen nem ez volt az első ukrán támadás. Korábban kétszer is dróncsapás érte már a város közelében lévő olajfinomítót. Most viszont a kikötőre is lesújtottak az ukránok. A Kyiv Post azt közölte, hogy az ukrán hadsereg 20 drónt indított hajnal 2 és 3 óra között a 650 kilométerre lévő kikötőváros és a robotok közül legalább 14 célba is ért.

A The New Voice of Ukraine – a Telegram csatornán publikáló Krími Szél (Крымский ветер) portálra hivatkozva – arról számolt be, hogy a kikötőben találat érhette az orosz hadiflotta egyik legnagyobb partraszállást támogató hajóját. A lap úgy tudja, hogy az Északi Flotta kötelékébe tartozó Pjotr Morgunov hajóra csaptak le az ukrán drónok. A hadihajót még 2022 januárjában vezényelték a Fekete-tengerre hadgyakorlat címén.

Smoke in the port of Tuapse after explosions. The media reports that the ship may have been hit



The Crimean Wind Telegram channel publishes satellite footage that shows a 135-meter-long ship in the port of Tuapse. It could be a large landing ship.



This corresponds to the class… pic.twitter.com/MzWVK39NND