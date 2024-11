Barokk karácsony Mária Terézia legkedvesebb kastélyában

Különleges hangulatú adventi hétvégék helyszíne a Hegyeshalomtól fél órára található kastélyegyüttes, amely a mintegy fél évszázadon át tartó csipkerózsika álmából kelt életre a 2000-es évek elején. Schloss Hof kastélyegyüttesét mára az alsó-ausztriai Morva-mező egyik legimpozánsabb attrakciójaként tartják számon.

Savoyai Jenő herceg 1725-ben vásárolta meg a vadászkastélyt, amelyből 800 mesterember közreműködésével épült meg a barokk kastély, a kiterjedt birtok és a hét teraszból álló kert. Örökösei adták el aztán 1755-ben a császári családnak, Ferenc István császár pedig egészen haláláig minden évben heteket időzött családjával a rezidenciában, távol az udvari etikett szigorától.

A megözvegyült császárné férje halála után is ragaszkodott a kastélyhoz, Mária Teréziának a déli szárnyban egy csodaszép özvegyi lakosztályt alakítottak ki, amelybe ma is bepillanthat a látogató. A kastély díszemelete Mária Terézia özvegyi lakosztálya mellett eredeti pompájában mutatja be II. József császár apartmanját és a gazdag díszítésű barokk kápolnát is, ahol annak idején Mária Terézia kedvenc gyermeke, Mimi is házasodott.



Schloss Hof és a hozzá tartozó niederweideni kis vadászkastély ma barokkosan is reneszánszát éli, főként az osztrák, magyar és szlovák vendégek kedvence lett, advent hétvégéin pedig karácsonyi fényekben úszó mesevilággá alakul, ahol a család apraja-nagyja kedvét leli.

Adventi forgatag a Schloss Hof kastélynál

A Habsburg-házba az első karácsonyfa 1816-ban érkezett meg, Károly főherceg feleségének, Henriette von Nassau-Weilburgnak köszönhetően. Az ünnepségen I. Ferenc császár is jelen volt, és annyira megtetszett neki a karácsonyfa látványa, hogy elrendelte, ezen túl a Hofburgban is fát kell állítani. Ma már nem is kérdés, hogy a Schloss Hof kastély báltermében a pazar karácsonyfa teremti meg advent meghitt hangulatát a látogatók számára.

Babaház-kiállítás a kastélyban

A kastélytúra ezekben a hetekben egy különleges, korabeli babaház-kiállítással is gazdagodott, amelyet egy magángyűjtő bocsátott a kastély rendelkezésére. A gyerekek egykor csak ünnepnapokon, leginkább karácsonykor játszhattak a babaházakkal és bababoltokkal, amelyek egyfajta életstílus-történetet is közvetítettek. Fő funkciójuk az volt, hogy a gyerekek ezzel a hiteles játékkal gyakorolhassák a háztartások, vendéglátóhelyek, műhelyek, iskolák működését. A Schloss Hof kamarakiállítása a hihetetlen mesteri tudással, finomsággal kidolgozott babaházaival, gondosan megmunkált berendezési tárgyaival láthatóan nem csak a gyerekeket ejtik rabul. És hogy a karácsony már eleink életében is különleges ünnep volt, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a babaházak egyikében-másikában is éppen ünnepvárásban vannak az aprócska karácsonyfa körül a még aprócskább lakók.

Színes adventi programok Schloss Hof udvarában

Nemcsak a babaházak, a kastélykomplexum egésze, még a barokk boltozatos történelmi istálló is karácsonyi díszbe öltözött, a narancsház hatalmas üvegfelülete mögött pedig főként helyi portékák közül választhat a látogató: hagyományos fa- és bádogjátékok, karácsonyi lámpások, üveg és horgolt karácsonyfadíszek, meseházak, kerámiadíszek, ínycsiklandozó mézek, mártások, lekvárok, csokoládés finomságok. A kastélyúton az apró fényekbe burkolt, kicsi házikókban finom forró italok, sült mandula illata, sütemények vagy grillezett ételek is csábítják az embert, miközben az árkádos udvarból kiszűrődik a fúvószenekar muzsikája.



Schloss Hof karácsonyi hangulata azonban nem csak napnyugta után elbűvölő. Az adventi hétvégéken ugyanis megnyílnak a kézműves műhelyek, a munkába pedig a látogatók is bekapcsolódhatnak. A barokk istállóban felállított színpadon minden hétvégén más-más meseelőadással, koncerttel, zenélő adventi kalendáriummal kedveskednek a családoknak, de várják kis cimboráikat a birtok állatsimogatójának lakói, a szamarak és a négyszarvú kecskék is. Érdemes napvilágban érkezni a teraszos barokk kert miatt is, amely Európa legszebbjei közé tartozik.

A kastély december 22-ig hétvégenként 10 és 19 óra között várja a látogatókat.

December 8-án nagyszabású karácsonyi koncert is lesz, a Bécsi Filharmonikusok zenészei a kedvelt karácsonyi dalok mellett Mozart, Csajkovszkij és Dvorak műveivel varázsolják el a nagyérdeműt.