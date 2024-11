Újabb gátrobbantás Ukrajnában – súlyos környezeti katasztrófa fenyeget

A kelet-ukrajnai Vuhledár eleste után az attól északra fekvő Kurahove vált a donbaszi ukrán védelem egyik legfontosabb erődjévé. A Vovcsa folyó víztározójának partján fekvő települést északról és keletről már közrefogták a támadók. Meg nem erősített értesülések szerint az oroszok felrobbantották a gátat, hogy gyorsabban kiszoríthassák az ukránokat. "A víz máris több környező települést is elárasztott" – idézte a régió kormányzóját a Kyiv Independent.

Az angol nyelvű ukrán portál azt írta: Vagyim Filaskin szerint az oroszok a Kurahovétól mintegy 25 kilométerre lévő Sztari Ternyi nevű falunál robbantottak. A kormányzó azt közölte, hogy a tározóból kiömlő hatalmas áradat drámaian megemelte a Vovcsa folyó szintjét és ezzel veszélybe kerültek a környező települések. Ezen a videón a gátrobbantás látható:

The moment of the explosion (at 0:39) -which looks like controlled detonation- at the Ternivka dam near Kurakhove. After the explosion, water from the reservoir started filling the Vovcha river towards the villages of Bahatyr, Andriivka and Oleksiivka. According to local… pic.twitter.com/MYBFV8zgRA