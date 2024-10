A hatóságok szerint a Robinson R22 helikopter vasárnap reggel 8.35 körül szállt fel a Pearland regionális repülőtérről, egy pilótával a fedélzetén. Nem sokkal ezután a reptér biztonsági kamerája elképesztő jelenetet rögzített.

A helikopter irányíthatatlan pörgéssel egyre közelebb került egy parkoló kis repülőhöz, majd többször is nekivágódott. Csak azután állt meg az elszabadult Robinson R22-es, hogy az ütközéseket követően széttört a rotorja. A megyei seriffiroda jelentése szerint kihívták a mentőket is, de szerencsére senki sem szorult orvosi ellátásra.

CCTV captures moment helicopter spins out of control and hits another aircraft at Pearland Regional Airport in Houston.



