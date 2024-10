Az oroszok lembombázták Harkiv jelképét

Oleh Szinyebuhov szerint egy FAB-500-as (500 kg súlyú), irányított bomba találta el a Derzsprom irodaházat és legalább kilenc ember megsebesült a támadás következtében. Az 1928-ban átadott, konstruktivista stílusban épült, hatalmas ház volt az egykori Szovjetunió legelső felhőkarcolója és az UNESCO már korábban fel is vette a világörökségi helyszínek előzetes listájára - írja a Kyiv Independent.

Az angol nyelű ukrán portál idézte Volodimir Zelenszkijt, aki az X-en azt hangoztatta: "A megbékélés soha nem hoz békét, inkább táplálja az agresszor étvágyát. Ehelyett meg kell neveznünk az agresszort, és növelnünk kell a rá nehezedő nyomást, amíg abba nem hagyja a terrort."

A Russian air strike severely damaged the Derzhprom in Kharkiv, one of the world's most famous constructivist buildings under provisional enhanced UNESCO protection.



In Kryvyi Rih, a Russian missile struck a residential building, causing a fire. Many other Ukrainian cities and… pic.twitter.com/OfWnTAEtze