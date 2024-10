"Tegyük újra kicsivé Oroszországot" - őrjöngenek az oroszok Volodimir Zelenszkij pólója miatt

Volodimir Zelenszkij érdekes ruhadarabot választott október 23-i beszédéhez. A fekete pólón a Moszkvai Hercegség 1462-es térképe látható. Ezen a mostani orosz főváros mellett csak még két települést tüntettek fel, Szuzdalt és Vologdát. Vagyis a XV. század derekán ez a három város alkotta Oroszországot.

Azért, hogy kétség se férjen az akkori Oroszország és a mai Ukrajna közötti arányokhoz a póló hátoldalán a Moszkvai Hercegség térképét belemásolták a jelenlegi Ukrajna határai közé. Na és persze trikó elején és hátulján is jókora felirat virít: "Tegyük újra kicsivé Oroszországot".

Az orosz külügyi szóvivő az X-en válaszolt Zelenszkijnek, méghozzá cseppet sem finom, nőies modorban, hanem igencsak indulatosan. Marija Zaharova azt írta: "Kicsivé, mint mi? A Szovjetunió, vagy mint az orosz birodalom?" De nem állt meg a riposztban ennyinél, hanem így folytatta: "Óh, már tudom! Mint a Kijevi Rusz. Ehhez viszont el kell foglalnunk Kijevet. Te mondtad rohadt bunkó."

? Russian MFA Spox #Zakharova: Small as what? The USSR? The Russian Empire?



Oh, I got it! As the Kievan Rus. For that we need Kiev. You said it yourself, bloody jerk. pic.twitter.com/r8EWz5t7XP