Rejtélyes anyagot sodort partra a tenger Új-Fundlandnál, idehaza is találtak hasonlót

Új-Fundland partjain fehér pacák jelentek meg, melyek miatt a kanadai szakemberek vizsgálatot indítottak. Egy helyi lakos szerint úgy néznek ki, "mintha valaki megpróbált volna kenyeret sütni, de pocsék munkát végzett", szaguk pedig növényi olajra emlékeztet - írja a BBC híradása nyomán az Index.

A furcsa anyagot szeptember elején észlelték először Kanadában, az első fotókat a Beachcombers nevű csoportban tették közzé, és heves vitákat váltottak ki.

Volt, aki arra tippelt, hogy gomba, mások penészt láttak benne, megint mások szerint pálmaolajra vagy paraffinviaszra emlékeztetett.

Sőt, egyesek bálnából származó ámbrának és szürke borostyánnak is vélték. Egy kanadai környezetvédelmi és klímakutató szervezet szóvivője szerint a talált anyagnak nincs köze a kőolajhoz és annak származékaihoz. Egy tengerökológus úgy véli, ez nem tengeri szivacs.

Egy helyi lakos hungarocelldarabnak hitte a fehér csomókat, és szeptember eleje óta kisebb-nagyobb méretű darabokat is talált a meghatározhatatlan dologból. A legnagyobb nagyjából 15 centiméteres volt. A parti őrséget is értesítette, de ők sem tudták megmondani, hogy mi lehet.

Call them goo, goop, or alien poo, these white blobs washing up to beach areas like Ship Cove in Newfoundland are baffling Canadian scientists. Non-organic, non-plastic. Need to know more!#mysteryblobs pic.twitter.com/D83ZhcGQN1