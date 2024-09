Több száz év börtönt kapott egy hanyag építési vállalkozó Törökországban

Az Adanában álló tizennégy emeletes épület a hajnali 4 óra 17 perckor bekövetkezett, 7,8-as erősségű földrengéskor omlott össze, amelynek több mint 53 ezer halottja volt Törökországban és közel hatezer Szíriában. A lakóház mindössze egyetlen lakója élte túl a szerencsétlenséget.

Az 1975-ben emelt épület összeomlása azonnal kérdéseket vetett fel, mivel a földrengés epicentrumától 200 kilométerre fekvő Adana többi épületét lényegében megkímélték a neves földmozgások.

Drone footage showed rescuers in the Turkish city of Adana searching through the rubble of a collapsed building after a major earthquake of magnitude 7.8 struck central Turkey and northwest Syria https://t.co/qhP64Hpz5m pic.twitter.com/bKlC0lRGtE