Drámai árvízhelyzet Észak-Olaszországban - videó

A szükségállapot 12 hónapig lesz érvényben. A 20 millió eurós gyorssegélyt az első legsürgősebb intézkedésekre fordítják majd: a mentési munkálatokra, illetve az alapvető szolgáltatások és az infrastruktúra helyreállítására.

A több napig tartó heves esőzés következtében számos út víz alá került a két észak-olaszországi régióban. Több mint 2500 embert kellett evakuálni. Több nagyváros, köztük Bologna, Modena, Ravenna és Rimini is érintett.

