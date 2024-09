Óriási tüzijátékot rendeztek az ukrán drónok egy orosz fegyerraktárban

Moszkvában azt közölték, hogy a Krasznodari körzet Tyihoreck kerületét dróntámadás érte, amelynek következtében több robbanás történt egy meg nem nevezett létesítményben - írja a Kyiv Independent, angol nyelvű ukrán hírportál. Ugyanakkor a The Washington Post úgy értesült, a Tyikhoreck egy hatalmas lőszer- és fegyverraktár található, ahova egyebek közt az Észak-Koreából érkező lőszerszállítmányokat is őrzik.

A régió kormányzója azt állította, hogy az éjjel az orosz légvédelem több támadó drónt is lelőtt, ám ezek egyikének roncsai tüzet okoztak, amely aztán robbanások sorozatát idézte elő. Venjamin Kondratyev azt is közölte, hogy körzetből kitelepítik az ott lakókat. Ő ugyan nem árulta el hol történtek a robbanások, de az orosz Telegramon publikáló Astra hírtelevízió arról számolt be, hogy a tyihorecki lőszerraktárat érte támadás.

? Russia: The marvelous explosion of a massive munitions depot in Krasnodar Krai tonight.

Putin lost around 60,000 tons in missiles and rockets in just the past 2 days between 3 arsenals.

Tens of billions of dollars. pic.twitter.com/Oej5vzv00H — Igor Sushko (@igorsushko) September 21, 2024

Az Astra szerint ez a fegyver és lőszer lerakat Oroszország egyik legnagyobb arzenálja, ahol több milliárd dollár értékű hadianyagot tárolnak.

There are several interesting facts regarding the Russian ammunition site in Tikhoretsk, which exploded this morning.



According to intelligence reports it contained North Korean missiles, just like the primary ammunition site in Toropets, which got destroyed three days ago.



The… pic.twitter.com/5z9NMaoHMy — (((Tendar))) (@Tendar) September 21, 2024