Kínos hibába futott bele az amerikai titkosszolgálat

Az Egyesült Államok titkosszolgálata szerdán tisztelgett a szeptember 11-i támadások során elhunytak előtt, de egy mostanra törölt közösségimédia-bejegyzésben véletlenül a 19 gépeltérítő is szerepelt – írta a Fox News alapján az Index.

A 2001. szeptember 11-i terrortámadásokban 2977 (ártatlan) ember halt meg a New York-i World Trade Centerben, a Pentagonban és a pennsylvaniai Shanksville-ben, amikor a gépeltérítők négy kereskedelmi repülőgépet elfoglaltak. Az először közzétett bejegyzésben a 19 gépeltérítő is hozzá volt adva a számadatokhoz, így jött ki a 2996, viszont azt a bejegyzést rövidesen törölték és megjelent a 2977 embert tartalmazó poszt.

"Ez a bejegyzés egy korábbi változatának helyesbítése. Az eredeti bejegyzésben tévesen a szeptember 11-i támadásokban elhunytak teljes számát tüntettük fel, amelybe a gépeltérítők is beletartoztak. Szándékunk az volt, hogy csak annak a tragikus napnak az áldozatai előtt tisztelegjünk, és mélységesen elnézést kérünk a hibáért" – tette közzé a titkosszolgálat.

The flag hanging in our headquarters is a solemn reminder of 9/11 and our mission's purpose. A testament to freedom and sacrifice, it honors all 2,977 lives lost, including our own Master Special Officer Craig T. Miller & Special Agent in Charge Charles L. Friend.#NeverForget pic.twitter.com/OQ1lKPpNJh