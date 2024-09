Hat év aszály után eső és áradások jöttek, halálos áldozatok is vannak

A heves viharok és az áradások a déli Tata tartományban okozták emberek halálát. A helyi hatóságok közlése szerint a Tamanarthoz közeli völgyekben nyolc lakóházat sodort magával az árvíz, mentőalakulatok keresik az eltűnteket és visznek segítséget az árvízkárosultaknak.

A szomszédos Algéria déli, sivatagos részén, Illizi térségében egy kislány halt meg az áradásban, egy, az árvíz által elsodort autóst pedig Tamanrasszet közelében keresnek.

Több, a víz által körülzárt házból a hatóságok menekítettek ki családokat Illiziben és Besarban.

Torrential rain and flooding leave many stranded in the city of Ouarzazate, southeast Morocco pic.twitter.com/Yao04XaACN